名醫江坤俊生活傻瓜 妻吐心酸：我就是女工

江坤俊（右）3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」。（翻攝自江坤俊臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕健康節目主持人、外科名醫江坤俊3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌指控，而夫妻倆過去上節目片段也被翻出。

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江坤俊曾在節目上透露老婆「為了家庭運勢」改過名，還被算命師警告改名的代價是「會變胖」，劉藺秦則在上《單身行不行》抱怨江坤俊什麼都不會做，根本是「生活傻瓜」。

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節目中，劉藺秦爆江坤俊回家東西老是亂丟，也不會收拾或準備東西，甚至不知道如何用抹布擦桌子，她更說：「某次桌子濕了請他用乾，江坤俊竟拿吹風機吹。」江坤俊反抱怨劉藺秦沒將定義說清楚，「抹布擦了還有點濕，但吹風機吹可以完全乾。」

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江坤俊的生活傻瓜，讓劉藺秦感嘆自己已經變成一個女工，在家要負責所有打雜，「家中燈泡壞、馬通不通也都由我處理。」

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