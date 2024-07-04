晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名醫江坤俊生活傻瓜 妻吐心酸：我就是女工

江坤俊（右）3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」。（翻攝自江坤俊臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕健康節目主持人、外科名醫江坤俊3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌指控，而夫妻倆過去上節目片段也被翻出。

相關新聞：名醫江坤俊曖昧護理師 被爆疑共築愛巢

江坤俊曾在節目上透露老婆「為了家庭運勢」改過名，還被算命師警告改名的代價是「會變胖」，劉藺秦則在上《單身行不行》抱怨江坤俊什麼都不會做，根本是「生活傻瓜」。

相關新聞：被爆約會護理師築愛巢   名醫江坤俊鬆口家庭現況

節目中，劉藺秦爆江坤俊回家東西老是亂丟，也不會收拾或準備東西，甚至不知道如何用抹布擦桌子，她更說：「某次桌子濕了請他用乾，江坤俊竟拿吹風機吹。」江坤俊反抱怨劉藺秦沒將定義說清楚，「抹布擦了還有點濕，但吹風機吹可以完全乾。」

相關新聞：江坤俊爆「深夜幽會護理師」 老婆出面：家庭狀況一切正常

江坤俊的生活傻瓜，讓劉藺秦感嘆自己已經變成一個女工，在家要負責所有打雜，「家中燈泡壞、馬通不通也都由我處理。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中