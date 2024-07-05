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娛樂 最新消息

BP Rosé與車銀優疑秘戀3年！「多張照片證據」連動作都一樣

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK成員Rosé近期爆出緋聞，疑似與擁有「臉蛋天才」之稱的韓國男星車銀優秘戀3年，網上更是揪出以往，他們在社群發布文章的照片，同個地點與差不多的時間出現多次，懷疑兩人之間可能早有戀情。

BP Rosé與車銀優疑秘戀3年。（翻攝自IG）

回溯到2021年，兩人發布照片，參觀同一間美術館，並在同一個展品前拍照，上傳時間只差15天；隔年2022年，兩人參加巴黎時裝週而飛到法國，而他們去同一家餐廳，並上傳了那裡的照片。

兩人在2021參觀同一間美術館與同一個展品合照。（翻攝自IG）

兩人參與巴黎時裝秀，PO出同間餐廳用餐照。（翻攝自IG）

2022年，兩人在Instagram上傳了姿勢雷同的照片，發布日期則在1月底和2月初；而在今年，兩人也都PO出了日本TeamLabs Planets美術展的獨照，而時間點也同樣在4月，種種疑點讓人懷疑，兩人是否有超越友情的關係。

2022年，兩人在短時間裡，在各自IG發布姿勢雷同的照片。（翻攝自IG）

今年4月兩人PO出各自在日本TeamLabs Planets美術展。（翻攝自IG）

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