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三上悠亞遭日網抵制親發聲 直言：世界不要我就會消失

三上悠亞親自對抵制事件聲明。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優三上悠亞去年8月正式引退，近期旗下品牌與「CA4LA」合作，推出聯名商品，但因過去AV女優身分，被日本網友抨擊並抵制。昨（29）她在社群發布聲明，「言語有殺人的威力……。」

相關新聞：合作三上悠亞「品牌遭罵噁心」 AV達人曝「日本人真實心態」

由於抵制事件越燒越烈，昨（29）三上悠亞在社群發布聲明，表示一直都是認真做著公司交付工作，而企業與她合作若沒有效果，那他們也不會合作，並直言：「如果這世上不再需要我，我就會自然消失。」

三上悠亞IG限時動態聲明。（翻攝自IG）

後續她表示，自己原本AV女優身分本就不認為可被大眾接受，從未想過自己想要被尊重，但她認為，任何工作只要認真去做，就會留下點成果。對於這次事件言論攻擊，她則表示：「我也有人權，也有工作的自由，我這次看到了一些極其不應該對別人說的言語。言語是會有殺死人的威力的。

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