江坤俊仁心仁術獲好評 曾暖喊「我要負責的是一家人」今卻爆醜聞

江坤俊愛家人設翻車。（翻攝自江坤俊臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊螢幕前總是給觀眾愛家好男人形象，今卻遭週刊爆出和一名護理師關係不尋常，兩人多次一同過夜，陽光形象瞬間崩塌。有網友挖出，他6天前分享一篇貼文，內容是病患與他的簡單對話，最後結語寫下「我要負責的不是一個人，是一家人」，此話一出，本來讓人覺得超暖，如今，卻顯得格外諷刺。

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江坤俊日前幫一位乳癌婦女動手術，手術順利結束後，他請護理師找病患家屬，卻只看到「女性親友」，唯獨不見每次回診陪同的丈夫，當感到疑惑時，家屬告知病患丈夫去接孩子下課，聽到這句話，讓他萬分感慨「每次幫病人動手術，雖然結束時常常累癱在辦公椅的椅子上，但卻累的很值得，因為我要負責的不是一個人，是一家人」。

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該篇貼文曝光後，網友都給予一片好評「很有醫術跟醫德的好醫師」、「你簡單關心的話，讓病人很有信心」、「仁心仁術 謝謝江醫師 」。如今幽會護理室事件爆出，部分網友酸溜溜表示「現在不是一家人，是好幾家人 」、「時間管理真好」。

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