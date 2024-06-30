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娛樂 最新消息

黃宣《歌手》排名墊底 網友喊冤憂心被逼表態

黃宣在《歌手2024》慘排第8墊底。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手「Yellow」黃宣參戰《歌手2024》，最新一集選唱〈Close to You〉的他在投票結果僅得到第8名，悲慘墊底。中國專業音樂博主替他抱不平認為「黃宣第八實署冤案，這明明就是一場升級版的〈思念〉，不僅在本場可以競爭前三，再黃宣本季所有表演也是前三的水準，什麼時候這樣的表演能在主流音綜節目上投票前列，那說明主流音樂市場的多元化、豐富性、聽眾接受度、審美包容度，才是上升了一個台階」。

中國不少音樂博主出面替黃宣喊冤。（翻攝自微博）

另外也有人跳出來為黃宣贊聲，認為：「黃宣第八？？？這名名是這一期最『時髦』最『現代』的表演」不過，黃宣的編曲風格可能不會受到40、50年齡段觀眾歡迎。昨（29）晚黃宣也出席金曲獎，恰好遇上巴奈在得獎感言提起「六四天安門事件」，中國網友宣稱要抵制金曲獎，很多人擔心「台星被逼表態潮不會再來一次吧」，並感覺黃宣可能會受到牽連。

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