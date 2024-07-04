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娛樂 最新消息

TWICE宣傳照遺漏子瑜 網友怒轟：這不是第一次了

已刪除的宣傳照中未出現子瑜，引起網友怒轟。（翻攝自IG、X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE將於2024年7月17日發行她們的第一張迷你專輯「DIVE」。而在一組宣傳照中，缺少了台灣成員周子瑜，相反的Mina的照片被使用了兩次，引起粉絲怒火。

JYP娛樂日前向粉絲展示了可以購買的不同專輯封面，而這系列共有九個版本，且封面都突出顯示一位成員。怎料，粉絲們在九個版本中，注意到子瑜並沒有出現在這次宣傳中，相反的Mina照片被使用了兩次。

九人女團只出現7人，還有1人重複。（翻攝自X）

此事一出，引起許多粉絲怒批：「JYP的平面設計師應該被開除，怎麼又犯了同樣的錯誤？」、「因為這不是第一次了！TWICE是九人女團！JYP對此尚未做回應，該貼文也已從他們的社群消失，且後續貼文中都有出現TWICE的九位成員。

後續新宣傳照。（翻攝自X）

事實上，公司給予子瑜的資源一直為人所詬病，許多人認為她被公司所忽略，因為所有團員中，他的個人活動最少，從未擁有個人雜誌封面，也從未是任何設計師品牌代言人，在音樂作品中，歌詞部分也是最少的成員之一。

台灣成員周子瑜公司提供資源一直被粉絲質疑太少。（翻攝自IG）

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