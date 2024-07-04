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名醫江坤俊爆偷吃！昔當眾嫌妻「懷孕變胖」 律師李怡貞氣炸開譙

江坤俊（左）昔日在節目上公開指責老婆騙他要減肥卻減不下來。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊被爆婚內出軌護理師，愛家好男人形象瞬間崩塌，他曾與老婆一同上節目分享相識過程，期間卻當眾指責老婆「騙我說要減肥」，表示對方減肥減了15年，雖然中間略有所成，但馬上又胖了回來。對此，律師李怡貞則火大開噴，直指男人會外遇與妻子的身材沒有關係。

江坤俊曾攜手老婆劉藺秦一起上電視節目《單身行不行》，他透露雙方在大學時因橋牌校際比賽結緣，當時的劉藺秦是「橋牌女神」且已擁有高知名度，加上飄逸長髮、身材纖細等外在條件，吸引非常多人追求。話鋒一轉，江坤俊卻又當眾直指老婆「騙我說要減肥」，他透露老婆減肥15年雖略有所成，但馬上又胖回來，當下劉藺秦也坦言自己懷孕胖了33.6公斤。

針對江坤俊的一席話，律師李怡貞則呲之以鼻，氣憤表示男人會外遇與妻子的身材沒有關係，「我很多正宮當事人都保養得宜，貌美如花，老公就是還是s（死）要偷吃，身材管理麻煩永遠都只為了自己舒服自己開心。」這也讓她感嘆：「女人吶，自己的身材不需要長在別人嘴裡。」、「男人心裡情感有缺陷腦子有大洞，不需要拿女人的身材、脾氣、長相、老化、味道、穿搭、頭髮、平底鞋…..等來當藉口。」

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