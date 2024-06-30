《我推的孩子》第二季主題曲揭曉！「GEMN」真實面貌公開

GEMN為《我推的孩子》第二季打造片頭主題曲《Fatal》。（Sony Music Taiwan提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫《我推的孩子》第二季將在7月開播，今（30）率先公開中島健人與黑暗系搖滾新星Tatsuya Kitani組成的雙人團體「GEMN」為全新動畫打造片頭主題曲《Fatal》。

片尾主題曲《Burning》由演唱過《咒術迴戰》「澀谷事變」篇片尾曲的另類搖滾樂團羊文學擔任演唱。

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《我推的孩子》自5月底公開第二季首波預告片，隨著網上數個計時器倒數跑動，《Fatal》短版歌詞影像、GEMN模糊的身影也逐漸被揭開。

過去一個月裡，網友紛紛熱議「GEMN」的真實身分，今日終於謎底揭曉，正是中島健人與Tatsuya Kitani。

羊文學演唱《我推的孩子》第二季片尾主題曲《Burning》。（Sony Music Taiwan提供）

中島健人表示，《Fatal》是屬於憧憬著光的影的故事，與Tatsuya Kitani彼此吐露人生一路走來的歷史時，有著非常多共鳴的部分，「我認為我們得以一起打造出這首曲子，讓《GEMN》誕生是件很值得驕傲的事。」

Tatsuya Kitani則表示《Fatal》是首歌頌那些讓人生癲狂之事物所作的戀歌，希望大家也能享受其中。

《Fatal》將於7月4日數位上架，片尾曲《Burning》則搶先在動畫開播日7月3日先行推出。

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