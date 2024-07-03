汪建民遭女網友控性侵！ 獲判不起訴「艱難中唯一值得開心的事」

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民自2019年爆出欠債2,000萬元風波後，便鮮少在螢光幕前露面，直至去年6月捲入桃色風波，他才短暫出面澄清。近期，判決結果出爐，法院在今年3月發了不起訴書，讓他直言：「這是我最近遇到那麼多艱難事中，唯一值得開心的。」

汪建民遭控性侵，案件調查結束法院不起訴處分，再提往事，有感而發「是最近許多艱難事中，唯一值得開心的。」（記者黃欣柏攝）

去年6月，汪建民被一名女網友指控2度性侵害，他出面否認並到警局備案，更要求女網友至警局對質，後來該名女網友更新貼文，強調自己將提告：「不縱容任何姑息養奸。」雙方各執一詞。

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《聯合新聞網》報導指出而後警方受理，但摩鐵資料只保存半年，經理無印象汪建民曾入住過，加上女方各項證據無法足以認被告有犯行，而後因罪嫌不足以不起訴處分。

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