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娛樂 日韓

舒華、薇娟網路節目自駕遊 遇危險駕駛超車險遭撞

舒華、薇娟拍攝網路節目自駕旅行。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有台灣籍成員葉舒華的韓國女團（G）I-DLE即將來台灣開唱，在台灣擁有超高人氣的她們，讓粉絲們都相當期待。近日，舒華與成員曹薇娟在網路節目《Who Ride》第8集中自駕旅遊，不料，就在舒華駕駛途中，一名對向駕駛為了超車而逆向，差點與她們對撞。

該駕駛在單車道路上超車。（翻攝自X）

近日舒華、薇娟拍攝網路節目自駕旅行，當她們駕駛汽車前往慶州的路上，對向一輛汽車試圖在單車道上超越大卡車，險些與舒華駕駛的車輛相撞，儘管舒華一開始被眼前狀況嚇到措手不及，但她仍保持鎮定減速以避免碰撞。

切回原車道時，與舒華駕駛汽車相當接近。（翻攝自X）

後續此段影片公開後，已成為韓網個大社群媒體的熱門話題，許多網友也對該名駕駛大加撻伐：「差點釀成大事故！」、「需要檢舉那輛車！」、「她減速是正確的決定……那很容易導致事故。

另一方面，（G）I-DLE將在7月8日帶著她們的第七張迷你專輯「I SWAY」回歸，也將在於10月5、6日連續兩天至台灣開唱，地點目前訂於台北小巨蛋，至於確切搶票時間和演唱場地，仍等待公布。

（G）I-DLE宣布將開啟巡迴表演。（翻攝自（G）I-DLE여자아이들臉書）

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