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娛樂 最新消息

樂天女孩又要-1？ 高人氣Yuri嘆一個月沒工作

樂天女孩Yuri。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經被稱讚是「地表最正啦啦隊」的樂天女孩成員「Yuri」陳怡叡，昨（26）深夜開直播與粉絲分享心情，表示自己想離開樂天女孩，還說：「已經找不到任何繼續留下來的理由」，並表示自己已經一個月沒被排班。樂天女孩經紀人回應，一直有幫Yuri排工作，至於排班問題則是因為檔期卡住所以才沒有排班。

Yuri昨深夜開直播訴心情。（翻攝自IG）

擁有高人氣的Yuri隨著樂天女孩出走一波，又迅速補上新人，轉戰到味全龍的林襄、李多慧也有高討論度，所以相形之下，Yuri就顯得安靜許多。已經算得上資深啦啦隊員的Yuri在直播中感嘆，第一次整個月都沒球團工作，其他工作連帶受到影響，讓她很失望也很生氣。

其實自從李多慧加入啦啦隊之後，很多人都把眼光放到韓國啦啦隊上，現在甚至又有許多新血加入，今年有10名來自日、韓的啦啦隊員，讓本土啦啦隊員想出頭競爭更激烈。

Yuri說自己已經一個月沒有球團工作。（翻攝自IG）

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