江祖平徵友條件只求外貿協會！ 翻「情史族譜」：誰身材沒跟黃少祺一樣好

江祖平。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平與廖苡喬今（27日）宣傳三立新八點檔《願望》，江祖平露出腹肌，身材讓人驚艷，她開拍前卯起來減肥，因劇中老公是黃少祺，她無奈說：「他就是雕塑人，我們之前在《天之驕女》合作，我胖到快60公斤，被他笑『好圓、好可愛』！」如今靠間歇性斷食的168、204，身高167公分的她瘦到52公斤。

她拍戲時偶爾一天只吃一餐，血糖太低時會手抖，才意識到是時候該吃飯了，就拚著速速收工，大嗑炸雞和披薩。然而速速收工是為了約會？江祖平立刻反問記者：「你要介紹給我對象？」單身的她大方認了自己挑對象是外貌協會，笑說：「看我族譜就知道！而且誰的身材沒有跟黃少祺一樣？」翻開她的戀愛史，「前男友們」包括馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安和吳皓昇都是有臉有身材。

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八點台劇《願望》卡司發布；江祖平（右）、廖苡喬。（記者陳奕全攝）

廖苡喬劇中和江祖平是死對頭，2人一見面就開打，她演陳冠霖老婆，2人之前拍吻戲，她還緊張問陳冠霖「等下怎麼親」，後來陳冠霖和其他工作人員老神在在回「就直接親」。談到感情，廖苡喬羞認有約會半年的科技業上班族，2人在朋友餐廳認識，對方從沒追問她的工作細節，但她一開始就把自己工作型態、會拍親密戲等細節告知對方。

廖苡喬。（記者陳奕全攝）

廖苡喬和科技業男子第一次約會就很有話聊，談了6小時也不厭煩，她說對方很符合她的「皮膚好、牙整齊」條件，至於身高則比168公分的她高一點而已，江祖平在旁聽了下註腳：「人家是心靈的巨人。」

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