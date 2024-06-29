晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

恭喜！歐陽妮妮披婚紗 張書豪超大鑽戒求婚成功

張書豪（右）向歐陽妮妮求婚成功。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與歐陽妮妮交往6年，不時傳出婚訊，兩人今透過IG宣布求婚成功，一起發文甜蜜表示：「Yes, we do！」並公開下跪送上求婚戒指的照片，照片中歐陽妮妮身穿婚紗，張書豪下跪用超大鑽戒套牢她，相當浪漫。

張書豪（右）向歐陽妮妮求婚成功。（翻攝自IG）

歐陽娜娜也拍影片紀錄姊姊被求婚的一天，求婚當天雙方家人都到場，超過40位親友，儀式很盛大，張書豪在求婚之前相當緊張，和歐陽娜娜討論了許久，張書豪說求婚台詞有超過3000字，讓歐陽娜娜直呼：「不愧是演員！」

而張書豪求婚時先把以前2人拍結婚戲的照片找出來說：「沒有想到這麼多年後，我們也會站在這裡。」他講到一半感性淚流，還對媽媽說：「媽，我這輩子讓妳懷胎十月，這恩情我永遠都還不完，我這輩子只有跪過妳跟爸爸，但等下那個跪，我要希望妳知道他以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她很快樂，我就很快樂。」

接著張書豪單膝下跪捧上大鑽戒向歐陽妮妮求婚，甜蜜說：「我希望你可以相信我，十幾年的菸癮都能戒掉，我做得到，未來路上有很多挑戰或是誘惑，我都不會被影響，妳的不好我也會陪妳走下去。」最後得到一句歐陽妮妮的「我願意」，讓他興奮要站起來套上戒指之際，歐陽妮妮卻要他跪著戴，互動有趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中