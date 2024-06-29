恭喜！歐陽妮妮披婚紗 張書豪超大鑽戒求婚成功

張書豪（右）向歐陽妮妮求婚成功。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與歐陽妮妮交往6年，不時傳出婚訊，兩人今透過IG宣布求婚成功，一起發文甜蜜表示：「Yes, we do！」並公開下跪送上求婚戒指的照片，照片中歐陽妮妮身穿婚紗，張書豪下跪用超大鑽戒套牢她，相當浪漫。

張書豪（右）向歐陽妮妮求婚成功。（翻攝自IG）

歐陽娜娜也拍影片紀錄姊姊被求婚的一天，求婚當天雙方家人都到場，超過40位親友，儀式很盛大，張書豪在求婚之前相當緊張，和歐陽娜娜討論了許久，張書豪說求婚台詞有超過3000字，讓歐陽娜娜直呼：「不愧是演員！」

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而張書豪求婚時先把以前2人拍結婚戲的照片找出來說：「沒有想到這麼多年後，我們也會站在這裡。」他講到一半感性淚流，還對媽媽說：「媽，我這輩子讓妳懷胎十月，這恩情我永遠都還不完，我這輩子只有跪過妳跟爸爸，但等下那個跪，我要希望妳知道他以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她很快樂，我就很快樂。」

接著張書豪單膝下跪捧上大鑽戒向歐陽妮妮求婚，甜蜜說：「我希望你可以相信我，十幾年的菸癮都能戒掉，我做得到，未來路上有很多挑戰或是誘惑，我都不會被影響，妳的不好我也會陪妳走下去。」最後得到一句歐陽妮妮的「我願意」，讓他興奮要站起來套上戒指之際，歐陽妮妮卻要他跪著戴，互動有趣。

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