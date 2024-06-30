金曲35》巴奈鏗鏘感言「重點都沒了」？金曲小編挨罵急改文

巴奈（右）以《夜婆》奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎。（圖由台視提供）

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〔即時新聞／綜合報導〕巴奈以《夜婆》奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她在得獎感言中提及「有時候支配者是綠色、有時候支配者是藍色」、「流行音樂跟政治」、「天安門事件」等話題，金曲獎官方臉書貼文中，這幾部分感言一度「正巧」都沒出現，不少網友留言諷刺、抗議後，深夜才急忙修正；文化部也為此道歉。

巴奈：別以為流行音樂跟政治沒有關係

巴奈在致詞中提到，「我們一定要好好認識我們的母親，台灣這片島就是我們的母親，我們這個島有很多不一樣的文化，有很多重要、不一樣的族群」，「但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色、有時候支配者是藍色，但是一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」，剛剛結束在凱達格蘭大道的抗議，「是為了原住民族群領域的事情，但是我更想要講的是，雖然我們不一樣的族群，在我們母親這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件，也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。

巴奈的致詞獲得台下熱烈掌聲，也引起網友回響，連隔海收看轉播的中國網友馬上喊：「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」

金曲獎臉書昨晚即時刊出得獎人感言時，針對巴奈這篇貼文卻「正巧」缺了幾段「敏感」的內容。（擷取自金曲獎臉書）

不過，金曲獎臉書昨晚9點23分刊出巴奈得獎時，貼文「正巧」缺了幾段「敏感」的內容，結果引來網友留言斥責、諷刺，晚間11點修改貼文，補回缺了的幾段；賴清德總統臉書深夜11點35分特地發文，恭喜金曲獎所有得獎者，文中用了近半篇幅引用巴奈這兩段「一度消失」的感言，還強調「有些音樂，我們聽了就不會忘記」，「巴奈的感言，我們也不會忘記」。

文化部昨晚也發表聲明致歉，針對巴奈感言風波，「有金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現」。

金曲GMA臉書貼文

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