金曲35》Lulu成金曲預言家？「假出包成真」熱狗連拿兩獎早有跡象

熱狗（攝影新聞組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日舉行，今晚高潮落在熱狗演唱出包，表演時麥克風頻頻沒聲，逼得他下跪喊「再給我一次機會」，他敬業完成表演被網友盛讚：「證明他是實力真唱！」沒想到Lulu開場時假裝出包竟成為「預言」，這之後串場時為了補償熱狗還多遞了兩座造型金曲獎座給他，而熱狗也真的在今晚拿下兩座獎，Lulu無疑成為預言家。

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熱狗（攝影新聞組攝）

金曲獎由Lulu第三度挑大樑主持，開場改編兒歌《蘑菇濃湯》，假裝被嬰兒哭聲打斷的橋段評價兩極，沒想到Lulu假裝出包竟成為「預言」，熱狗真的在演唱時出大包，熱狗演唱時由道士、僵屍為他開路氣勢磅礡，沒想到才剛開唱麥克風就沒聲音，激動下跪重唱成為金曲當晚高潮。

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串場時，Lulu則說要代表製作單位向他致歉，在給入圍者們「造型金曲獎座」時，多拿了一座給他，還好笑直呼：「不然我也不知道要怎麼補償你」，沒想到隨後頒發華語男歌手獎，熱狗果真拿下「第二座」，再次掀起高潮。

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