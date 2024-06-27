掰了大S！汪小菲二婚「情緒變穩定」 Mandy過人之處曝光

汪小菲（右）與台灣網紅Mandy結婚後，被網友發現情緒變穩定。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚2年多以來剪不斷理還亂，如今情定台灣網紅「Mandy」馬筱梅，婚後兩人夫唱婦隨，近日爲新店開幕一起現蹤青島。沒想到，Mandy一出現立刻引來大批民眾簇擁，過程中更被嚇到放聲尖叫，下秒卻又溫柔叮嚀大家要小心，此舉讓中國網民猛誇：「汪小菲二婚後的情緒穩定了很多，Mandy的功勞少不了！」

Mandy才被路人嚇到，下秒卻溫柔提醒大家小心。（翻攝自微博）

汪小菲婚後時常攜手馬筱梅出席各大公開場合及活動，夫妻倆昨（26日）一同現身青島新店開幕活動，身穿淡紫色透視連衣短裙的Mandy，整個人看上去甜美溫婉，只不過圍觀的人實在太多，她一出現立刻造成轟動，民眾一湧而上將她包圍並瘋狂拍照，逼得她寸步難行，更被路人突如其來的一聲大吼嚇到放聲尖叫。

請繼續往下閱讀...

不過，Mandy被嚇到後卻又溫柔地說「小心！小心！」叮嚀大家注意安全，最後在工作人員的護送下安全脫困。影片曝光後，網民們也紛紛盛讚Mandy，「不得不說，汪小菲二婚後的情緒穩定了很多，Mandy的功勞少不了」、「被路人大吼嚇到還能保有氣質，這女孩可以啊！」、「汪小菲現在的神情確實變好了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法