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娛樂 亞洲

「山寨周杰倫」慘了！商演票價飆破2.6萬 已侵犯肖像權

中國「山寨周杰倫」黑倫（左）、粥餅倫合體進行商業演出，律師直言此舉已違反肖像權。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫近期在中國舉辦「嘉年華」巡演，場場座無虛席、好評不斷，許多粉絲搶不到票紛紛哀嚎。周董的魅力也讓有心人士嗅到商機，當地有商家祭出「雙倫來襲」噱頭，請來撞臉周杰倫而爆紅的「黑倫」和「粥餅倫」同台演出，票價一度飆到6000元人民幣（約26860元台幣），律師則表示此舉已構成侵犯肖像權。

中國一間連鎖酒吧打出「雙倫來襲」的宣傳口號，海報上印有神似周杰倫的網紅「粥餅倫」及「黑倫」，兩人於6月期間在中國各地賣餅、賣唱進行巡演，幾乎每個週末都在演出，甚至比周杰倫本人還要忙，讓酒吧門票翻了好幾倍，且距離舞台越遠票價越貴，原因就是因為模糊才更像周杰倫，傳出一場低消要價6000元人民幣。

不過，山寨周杰倫也因高調巡演，引發正牌周杰倫粉絲們的不滿，更要求抵制「雙倫來襲」進行任何商業演出。對此，中國律師蘇焱鑫表示，活動雖未使用「周杰倫」3個字宣傳，但透過模仿與聲音方式，讓觀眾誤以為是本尊，仍可構成侵犯肖像權；律師胡雪也直言，「你得取得這些（周杰倫）詞曲作者的授權，你才可以進行商業性的演出。」

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