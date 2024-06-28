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娛樂 亞洲

中國一堆「山寨周杰倫」以假亂真！鐵粉認證「關鍵線索」秒辨本尊

正牌周杰倫（左）本尊，與山寨周杰倫「黑倫」。（組合照，本報資料照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫近期在中國舉辦「嘉年華」巡演，不過當地卻出現一堆「山寨周杰倫」，從造型到臉部神韻都相似，職業更是包羅萬象，連周董本人都啼笑皆非，更曾在節目上喊話「我是真的周杰倫喔！」此現象也讓「樂天女孩」琳妲傻傻分不清真偽，崩潰表示：「現在看到真的周杰倫都會覺得是山寨的！」就有熱心網友提供關鍵線索，立馬分辨是正牌抑或是冒牌周杰倫。

周杰倫出道23年以來紅遍亞洲，推出無數暢銷專輯，更唱紅許多經典歌曲，天王的無窮魅力也讓與他撞臉的山寨版全沾光，更因此被戲稱「周杰倫是一個少數民族。」其中，中國直播主「黑倫」和賣灌餅的「粥餅倫」受連鎖酒吧邀請同台演出，票價一度飆到6000元人民幣（約26860元台幣），比本尊票價高出逾3倍。

「山寨周杰倫」以亂真，讓樂天桃猿Rakuten Girls的啦啦隊女孩「琳妲」林羿禎表示：「我現在看到真的周杰倫都會覺得是山寨的，我已經快分不清楚誰是真的了。」對此，熱心網友紛紛提供關鍵線索，「看看助理大妮在不在現場！」、「助理大妮有在旁邊，表示是本尊」、「只要提到媽媽葉惠美就是真的。」事實上，周杰倫近期忙於世界巡演，大妮也總會一同飛往各大城市，因此大妮也被周董鐵粉認證是唯一「防偽辨識」。

助理大妮（左）和周杰倫感情好到像家人，被鐵粉認證是唯一「仿偽辨識」。（翻攝自IG）

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