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娛樂 音樂

巴奈喊「勿忘天安門」恐成金馬翻版 小粉紅威脅：金曲獎玩完了！

巴奈（右）以《夜婆》奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎。（台視提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本屆金曲獎呼聲最高的原住民歌手巴奈，上台領最佳台語專輯獎時，披著「沒有人是局外人」布條，更提到別以為音樂與政治沒關係，「不要忘記天安門事件35周年，我們都不要忘記，台灣加油！」此言一出後，中國小粉紅心碎滿地，還威脅「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」

來自台東的創作歌手巴奈，致詞時，提到「六四天安門」言論，引起中國社群反彈，巴奈表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」她的堅定挺台言論贏得全場如雷掌聲，反觀中國網友反應當然不是如此。

不少中國網友心碎滿地，痛批「又在危險發言，還好中國的沒去，免得一身臭」、「最驚心肉跳的一次金曲獎觀看體驗」、「恭喜最後一屆金曲獎了」、「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」

2018年金馬獎《我們的青春，在台灣》導演傅榆（左）獲獎，在台上的得獎感言，讓中國小粉紅玻璃心碎一地。（影視中心攝影組攝）

事實上，小粉紅會以此威脅，時間要推回到2018年，金馬55頒獎典禮導演傅榆以拍攝2014年「太陽花學運」的紀錄片成功奪金，當時她發表得獎感言：「希望我們的國家，可以被當成一個，真正獨立的個體來看待。」因為這句話，後續引發一連串政治風波，隔年金馬就遭到中方抵制。

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