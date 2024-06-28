合作三上悠亞「品牌遭罵噁心」 AV達人曝「日本人真實心態」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優三上悠亞去年8月正式引退，現在她不但積極發展副業，近期旗下品牌「MISTREASS」與「CA4LA」合作，推出聯名商品。怎料，在她與CA4LA合作第二波商品發售後，網路上出現抵制CA4LA的聲音。

三上悠亞品牌與CA4LA合作遭炎上。（翻攝自IG）

對此，「AV達人」一劍浣春秋發文表示，雖然三上悠亞現已是退役女優，但大家仍認定她就是AV女優，所以如果代言商品或聯名合作，就會降低女性的地位。他也貼出日本網友的文章，對方表示：「呃，CA4LA找三上悠亞合作太噁心了。多麼噁心的公司。」短短一句話卻吸引超過1000萬人次瀏覽，可見日本人對於此事件的關注。

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日本網友短短一句話卻吸引超過1000萬人次瀏覽。（翻攝自X）



後續他坦言，過去三上悠亞來台開球到現在品牌聯名，日本民眾或多或少對此反感。並認為在日本人眼裡，女性拍了AV就不該成為令人憧憬的存在，以免造成其他年輕女性價值觀錯亂。

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