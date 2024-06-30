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娛樂 音樂

生物股長飆唱《火影忍者》神曲救金曲 網敲碗來台開專場

日本樂團生物股長金曲獎演出，讓全場氣氛嗨到最高點。（台視提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本搖滾樂團生物股長昨晚受邀金曲獎表演，原計畫要和蘇打綠阿龔合體，不過阿龔因病臨時取消演出，生物股長獨自登台，表演依舊精采，他們LIVE開全麥大展演唱實力，帶來代表作《青鳥》、《SAKURA》，鏡頭往台下掃，台下歌手都起身跟著大唱。雖然本屆金曲獎出包狀況連連，但批踢踢網友給予生物股長超高評價：「用神曲救金曲。」

生物股長用輕快旋律及高昂歌聲，讓大家彷彿置身動漫中。（台視提供）

生物股長一開場，就演唱《火影忍者疾風傳》的經典神曲《青鳥》，輕快的旋律及高昂的歌聲，讓大家彷彿置身動漫中，全場氣氛嗨到最高點。接著深情演繹耳熟能詳的出道曲《SAKURA》，同樣讓現場觀眾聽得如癡如醉，網友都覺得只帶來兩首歌曲根本不夠，敲碗希望他們來台開演唱會。

過去曾多次提及期待來台灣演出的生物股長，這次終於有機會登金曲演出，昨晚生物股長也開心表示：「希望有一天來台演出，第一次見到觀眾，大家給我們很好反應。」批踢踢網友給予他們極高評價說，「青鳥的旋律飄出，清澈的嗓音立刻帶人飛上青空」、「用神曲救金曲」、「整段編曲演唱都超精彩」、「拜託下次來台開專場

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