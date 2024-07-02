晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

告五人奪年度歌曲被酸爆！相信音樂歌手不忍了：航道充滿意外

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎落幕，但網路上對於評選結果總有不同聲浪，人氣樂團告五人以《又到天黑》奪得本屆金曲獎年度歌曲大獎，不料卻慘遭部分網友酸言酸語攻擊，質疑告五人憑什麼得獎？還連帶批評他們所屬的唱片公司相信音樂，對此，同門歌手不忍了，包括宇宙人主唱小玉還有麋先生主唱聖皓，都發文捍衛相信夥伴。

告五人開心上台領獎時，典禮司儀也宣讀評審給予《又到天黑》的獲獎理由，指出這首歌唱出為家人、生活奔波的小市民心情，不必用沉重主題，就能成就一首有重量的療癒歌曲，可以停留在聽者心中很久很久。

音樂喜好本就很主觀，事實上告五人這首《又到天黑》MV點擊超過300萬次，論意義和傳唱度都有其得獎重量，無奈在Threads有部分網友罵很兇，也不滿指稱告五人加入相信音樂後變得「商業化」，種種情緒化批評，讓告五人同門歌手也看不下去，紛紛發文表達看法。

告五人得獎遭質疑，相信音樂同門歌手和同事紛紛表態支持。（翻攝自IG）

宇宙人主唱小玉分享麋先生主唱聖皓貼出的大合照，包括告五人、宇宙人、麋先生團員還有公司員工都在其中，小玉談到：「我們就是相信音樂，這些人就是我平常在公司一看到就開心的人，這份開心形成了一個強大的能量，可以是溫暖的御來光，可以是有彈性的護盾，可以是一艘前進梅利號。」

小玉形容：「我們就只是在大海探索的一艘海賊船，一路徵求上這艘賊船（？）的海賊們，砲口對外是基本的，只是我發射的是音樂，無法直擊你心可能是我們有時候射偏了。但這條航道充滿意外，船桅受損再補，船帆偏了再調整，累了就在城市的港口開個演唱會，和當地居民進行雙向奔赴的交易補給，你給我們惡魔果實，我們給你們快樂。」

告五人和麋先生都入圍金曲最佳樂團，最後無緣得到這個獎項。（翻攝自IG）

小玉堅定的說：「這大概就是我們的相信味，溫柔地反抗，不同的眼神任孤獨風化著我們，手還緊握著。」五月天主唱阿信看了小玉發文，也以星光圖案表達支持。

另外聖皓則談到：「每個你們看見的光鮮亮麗，都是無數的盡心盡力。無數的會議，無數的企劃，無數的討論，無數的激盪，在那些最囉嗦繁雜的前置作業中來回進退，在每次想喘口氣時才發現，又到天黑。」巧妙將告五人得獎歌曲《又到天黑》置入其中。

聖皓又談到：「謝謝你們讓我們任性妄為的發揮，再用力的撐著舞台的另一面，把所有的掌聲和珍惜獻給這個對我來說像家一樣的團隊，相信音樂。」同樣用行動表達對相信音樂的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中