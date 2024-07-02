告五人奪年度歌曲被酸爆！相信音樂歌手不忍了：航道充滿意外

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎落幕，但網路上對於評選結果總有不同聲浪，人氣樂團告五人以《又到天黑》奪得本屆金曲獎年度歌曲大獎，不料卻慘遭部分網友酸言酸語攻擊，質疑告五人憑什麼得獎？還連帶批評他們所屬的唱片公司相信音樂，對此，同門歌手不忍了，包括宇宙人主唱小玉還有麋先生主唱聖皓，都發文捍衛相信夥伴。

告五人開心上台領獎時，典禮司儀也宣讀評審給予《又到天黑》的獲獎理由，指出這首歌唱出為家人、生活奔波的小市民心情，不必用沉重主題，就能成就一首有重量的療癒歌曲，可以停留在聽者心中很久很久。

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音樂喜好本就很主觀，事實上告五人這首《又到天黑》MV點擊超過300萬次，論意義和傳唱度都有其得獎重量，無奈在Threads有部分網友罵很兇，也不滿指稱告五人加入相信音樂後變得「商業化」，種種情緒化批評，讓告五人同門歌手也看不下去，紛紛發文表達看法。

告五人得獎遭質疑，相信音樂同門歌手和同事紛紛表態支持。（翻攝自IG）

宇宙人主唱小玉分享麋先生主唱聖皓貼出的大合照，包括告五人、宇宙人、麋先生團員還有公司員工都在其中，小玉談到：「我們就是相信音樂，這些人就是我平常在公司一看到就開心的人，這份開心形成了一個強大的能量，可以是溫暖的御來光，可以是有彈性的護盾，可以是一艘前進梅利號。」

小玉形容：「我們就只是在大海探索的一艘海賊船，一路徵求上這艘賊船（？）的海賊們，砲口對外是基本的，只是我發射的是音樂，無法直擊你心可能是我們有時候射偏了。但這條航道充滿意外，船桅受損再補，船帆偏了再調整，累了就在城市的港口開個演唱會，和當地居民進行雙向奔赴的交易補給，你給我們惡魔果實，我們給你們快樂。」

告五人和麋先生都入圍金曲最佳樂團，最後無緣得到這個獎項。（翻攝自IG）

小玉堅定的說：「這大概就是我們的相信味，溫柔地反抗，不同的眼神任孤獨風化著我們，手還緊握著。」五月天主唱阿信看了小玉發文，也以星光圖案表達支持。

另外聖皓則談到：「每個你們看見的光鮮亮麗，都是無數的盡心盡力。無數的會議，無數的企劃，無數的討論，無數的激盪，在那些最囉嗦繁雜的前置作業中來回進退，在每次想喘口氣時才發現，又到天黑。」巧妙將告五人得獎歌曲《又到天黑》置入其中。

聖皓又談到：「謝謝你們讓我們任性妄為的發揮，再用力的撐著舞台的另一面，把所有的掌聲和珍惜獻給這個對我來說像家一樣的團隊，相信音樂。」同樣用行動表達對相信音樂的支持。

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