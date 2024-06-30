巴奈感言提「勿忘64」恐遭中國抵制！ 她第一槍砲轟：不該硬是挑起

巴奈（右）在金曲獎呼籲莫忘天安門事件。（翻攝自金曲獎官方YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（29）晚金曲獎拿下最佳台語專輯獎的原住民歌手巴奈，致詞時，提到今年是中國「天安門事件」35週年不該被忘記，一句話觸動中國小粉紅敏感神經，瞬間「金曲獎」一詞從微博熱搜第一直接消失。對此，網路觀察家「艾瑪說新聞」開第一槍，怒轟巴奈「如果你真的是音樂人，不應該硬是挑起這個話題！」

網路觀察家「艾瑪說新聞」表示，台灣確實是一個自由的國家，但硬要在金曲獎，挑起敏感話題，「這真的不會讓你顯得自己比較高尚」。艾瑪回顧2018年金馬55頒獎典禮，導演傅榆以拍攝2014年「太陽花學運」的紀錄片成功奪金，當時她發表得獎感言：「希望我們的國家，可以被當成一個，真正獨立的個體來看待。」

請繼續往下閱讀...

2018年金馬獎《我們的青春，在台灣》導演傅榆（左）獲獎，在台上的得獎感言，讓中國小粉紅玻璃心碎一地。（影視中心攝影組攝）





因為這句話，後續引發一連串政治風波，隔年金馬就遭到中方抵制。但艾瑪認為當初傅榆這番話是無心的，而巴奈卻是有心的，傅榆是拍台灣紀錄片，講了一句，「希望台灣，可以被當成獨立個體看待」還合情合理，今天巴奈拿的是台語專輯獎，「你談64天安門事件幹嘛？」

然而，網友卻有不同意見，認為音樂從來就是跟政治有關係，「不要忘記當年國民黨一黨專制的年代，禁止說台語，還有許許多多的禁歌」、「爲什麼不能提？她有講錯嗎？她有說謊嗎？現在台灣屬中國管了嗎？」、「一個說新聞的粉專結果講出如此狹隘的言論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法