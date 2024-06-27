女優深田詠美「AV生涯恐全毀」 達人爆：沒片商敢合作

深田詠美爆出黑料醜聞，AV生涯恐告終。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本AV女優深田詠美控訴前事務所從未幫她報稅，遭日本政府追討稅金8000萬日圓（約1626萬元台幣），後來也傳出她的欠稅已經還清，不過卻遭44MANAGEMENT事務所前會長吉田健一亮出證據反擊，指控她要求經紀公司「做假帳」逃漏稅。對此，AV達人一劍浣春秋就透露：「目前深田詠美名聲不佳，所以沒有片商敢和她合作。」

一劍浣春秋指出，雙方說法的最大分歧點，在於深田詠美表示稅務是由事務所處理，自己只需收現金，事務所則告訴她稅款已繳清。然而，吉田健一則表示起初就告訴深田詠美「稅要自己報」，甚至亮出彼此對話截圖，內容顯示深田詠美要求事務所和會計師報100萬日圓（約20.3萬台幣），但實際收入為552.5萬日圓（約112.5萬台幣），怒斥這明顯是作假帳。

請繼續往下閱讀...

消息傳出後，深田詠美的眾粉絲們皆擔憂她的AV生涯，不知是否會因此受到影響。對此，一劍浣春秋則直言：「目前深田詠美確實因和AV事務所關係不好，也因為名聲不佳所以沒有片商敢和她合作。」他也悲觀表示：「未來看到她的消息，恐怕就是在社群以及媒體的社會版了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法