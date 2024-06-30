晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

巴奈最有力發言被忽略 溫朗東怒轟文化部長：竟要總統幫你扛

巴奈最有力致詞感言，被金曲獎小編消失。（子皿提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第35屆金曲獎風光落幕，原住民獨立音樂女歌手巴奈以專輯《夜婆》，成功奪下最佳台語專輯獎，她披著「沒有人是局外人」布條上台，致詞時提到「天安門事件」，卻被金曲獎官方小編消失；對此，政治評論員溫朗東痛批文化部長李遠（筆名小野）欠台灣人一個道歉。

溫朗東在臉書粉專不滿發文，指金曲獎官方臉書硬生生把得獎人巴奈最有力的發言忽略，事後，金曲獎官方解釋，為了典禮節奏，小編們都是節錄，打太快，目前已經補上完整發言，但溫朗東認為完全說不過去，「首先，節錄的為什麼不是最有力的政治表態那一段，而是比較不敏感的前半部？更別提，講到凱道抗議、傳統領域、天安門，要不要節錄，小編說了算？」

小野。 （資料照；記者陳逸寬攝）

溫朗東還截圖總統賴清德在金曲獎粉專上留言，一字不漏，完整呈現巴奈的得獎發言。溫朗東痛批文化部長李遠：「要總統出來幫你扛，小野這甚麼爛部長？你現在欠這塊土地上追求自由的台灣人，一個正式的道歉。」

相關新聞：巴奈鏗鏘感言「重點都沒了」？金曲小編挨罵急改文

文化部昨晚也發表聲明致歉，針對巴奈感言風波，「有金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中