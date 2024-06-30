巴奈最有力發言被忽略 溫朗東怒轟文化部長：竟要總統幫你扛

巴奈最有力致詞感言，被金曲獎小編消失。（子皿提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第35屆金曲獎風光落幕，原住民獨立音樂女歌手巴奈以專輯《夜婆》，成功奪下最佳台語專輯獎，她披著「沒有人是局外人」布條上台，致詞時提到「天安門事件」，卻被金曲獎官方小編消失；對此，政治評論員溫朗東痛批文化部長李遠（筆名小野）欠台灣人一個道歉。

溫朗東在臉書粉專不滿發文，指金曲獎官方臉書硬生生把得獎人巴奈最有力的發言忽略，事後，金曲獎官方解釋，為了典禮節奏，小編們都是節錄，打太快，目前已經補上完整發言，但溫朗東認為完全說不過去，「首先，節錄的為什麼不是最有力的政治表態那一段，而是比較不敏感的前半部？更別提，講到凱道抗議、傳統領域、天安門，要不要節錄，小編說了算？」

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小野。 （資料照；記者陳逸寬攝）



溫朗東還截圖總統賴清德在金曲獎粉專上留言，一字不漏，完整呈現巴奈的得獎發言。溫朗東痛批文化部長李遠：「要總統出來幫你扛，小野這甚麼爛部長？你現在欠這塊土地上追求自由的台灣人，一個正式的道歉。」

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文化部昨晚也發表聲明致歉，針對巴奈感言風波，「有金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現」。

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