A-Lin「揭獎口誤」冒出台灣國語 脫口1字增添有趣插曲

A-Lin昨晚在金曲頒獎上，不小心脫口而出台灣國語。（翻攝自金曲獎官方YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕回顧去年金曲獎小插曲，艾怡良擔任頒獎人時因為看錯名字、唸錯人名，將獎項誤頒，掀起眾人討論。而今年金曲35頒獎典禮上，A-Lin也出現口誤，當入圍影片播完後，她開口「最佳華以」將「華語」念成「華以」，不小心冒出台灣國語，讓台下笑呵呵。

A-Lin口誤替本屆金曲獎增添有趣的插曲。。（翻攝自A-Lin IG）

上一屆華語金曲歌后A-Lin回娘家，受邀擔任頒獎人，她為了節省時間，一出場後直接播放入圍影片，鏡頭回到她身上時，她開口「最佳華以專輯獎」，當下A-Lin馬上意識自己念錯，趕緊校正說「最佳華語專輯獎」，雖然不小心出包，但她的反應能力極佳，也替本屆金曲獎增添有趣的插曲。

請繼續往下閱讀...

A-Lin「凸槌」的片段掀起討論，網友紛紛逗趣喊484偷喝上台頒獎？」、「真的很好笑又很可愛」、「A-Lin是最佳華椅女歌手啦」、「今晚最大笑點就給alin了」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法