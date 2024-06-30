盤點本屆金曲獎3大出包事件 網批史上最爛「大型翻車現場」

MC HotDog熱狗昨晚演唱《約翰屈伏塔》時，麥克風突然沒聲音。（台視提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕甫落幕的第35屆金曲獎頒獎典禮，除了關注獎落誰家之外，典禮過程爭議不斷，有網友列出3大出包事件，痛批「史上最爛金曲獎」，當中最被熱烈討論的，就是MC HotDog熱狗演出時，發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，詳細原因有待承辦單位徹查。

PTT版熱烈討論今年金曲出包狀況不斷。（翻攝自批踢踢）

有網友在PTT以「今年金曲是史上最爛嗎？」為標題發文，首先點出主持人Lulu獻唱爭議歌曲《蘑菇濃湯》，由於這首歌青峰曾揚言抵制，讓人覺得不妥。其次，淡出歌壇10年的順子重返舞台，原本觀眾很期待她的表演，然而，典禮疑似收音狀況出包，她的聲音被批評很小聲，整場演出評論翻車。最後，熱狗表演時麥克風頻頻故障，整段表演被搞砸。

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Lulu獻唱爭議歌曲《蘑菇濃湯》。（台視提供）

現場設備出狀況，導致無法全然呈現順子的金嗓。（台視提供）

貼文一出，網友也分享本屆金曲其他狀況，「很多段非常尬，刻意搞笑，把場子弄到很low又難笑」、「今年技術上真的出很多包，現場大螢幕畫面也常常忽然暗掉不見」、「介紹入圍者的過場配樂短片實在太倉促了」。不過，也有網友給予讚美，「舞台設計漂亮成那樣，結果只看出包的地方」。

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