金曲35》Lulu演唱《蘑菇濃湯》 爆爭議！網友聯想「阿龔缺席原因」

Lulu（台視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋盛大登場，本屆由Lulu黃路梓茵擔任典禮主持人，自《大學生了沒》發跡的她，出道12年已是第三度執掌金曲獎主持棒。不過，就在血肉果汁機的超炸演出後，Lulu黃路梓茵則在台上演唱日前爆紅的兒歌《蘑菇濃湯》，此段演出也立刻遭網友們熱議並聯想：「難怪阿龔臨時缺席。」

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Lulu（天地合提供）

Lulu在金曲典禮上帶來《蘑菇濃湯》歌曲表演，一開始更假裝被嬰兒哭聲2度打斷，但此段演出卻讓許多網友認為有爭議。「蘇打綠」青峰就曾透露，該歌是前經紀人林暐哲公司所創作的作品，並揭露背後內幕揚言抵制，「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」

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Lulu（台視提供）

此外，「蘇打綠」阿龔原訂今晚將和日本人氣團體「生物股長」合體演出，不過卻在典禮開始前突然發出公告證實「因個人身體不適將不克參與原定演出」，事後也在IG發文曝遺憾心聲。如今，Lulu在金曲盛會上演出這首歌，也讓部分網友聯想阿龔臨時缺席的原因，恐怕是與該橋段有關，表示：「難怪阿龔臨時缺席」、「太大意了。」

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