晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲35》Lulu演唱《蘑菇濃湯》 爆爭議！網友聯想「阿龔缺席原因」

Lulu（台視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋盛大登場，本屆由Lulu黃路梓茵擔任典禮主持人，自《大學生了沒》發跡的她，出道12年已是第三度執掌金曲獎主持棒。不過，就在血肉果汁機的超炸演出後，Lulu黃路梓茵則在台上演唱日前爆紅的兒歌《蘑菇濃湯》，此段演出也立刻遭網友們熱議並聯想：「難怪阿龔臨時缺席。」

相關新聞：金曲35》LuLu改編爭議兒歌《蘑菇濃湯》 創作背後竟藏「大咖

Lulu（天地合提供）

Lulu在金曲典禮上帶來《蘑菇濃湯》歌曲表演，一開始更假裝被嬰兒哭聲2度打斷，但此段演出卻讓許多網友認為有爭議。「蘇打綠」青峰就曾透露，該歌是前經紀人林暐哲公司所創作的作品，並揭露背後內幕揚言抵制，「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」

相關新聞：金曲35》（不斷更新）第35屆金曲獎 草東勇奪最佳樂團

Lulu（台視提供）

此外，「蘇打綠」阿龔原訂今晚將和日本人氣團體「生物股長」合體演出，不過卻在典禮開始前突然發出公告證實「因個人身體不適將不克參與原定演出」，事後也在IG發文曝遺憾心聲。如今，Lulu在金曲盛會上演出這首歌，也讓部分網友聯想阿龔臨時缺席的原因，恐怕是與該橋段有關，表示：「難怪阿龔臨時缺席」、「太大意了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中