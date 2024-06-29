金曲35》第35屆金曲獎完整得獎名單 熱狗強勢封王、孫盛希擒歌后

華語歌后孫盛希（右）、歌王熱狗。（攝影新聞組攝）

〔娛樂頻道／記者林婷婷暨影視娛樂中心綜合報導〕2024華語樂壇年度盛事「第35屆金曲獎頒獎典禮」，今（29日）晚於台北小巨蛋隆重登場，Lulu黃路梓茵三度接下金曲主持棒，而再次搭檔接任紅毯訪問的陳明珠和黃偉晉，也是帶動氣氛高手。

入圍8項的實力派唱將楊乃文，與孫盛希的歌后之爭，經過三輪投票，最終由孫盛希以些微票數勝出，在出道第十年終於如願封后。而原本呼聲極高有望搶下第三座金曲歌王獎盃的「JJ」林俊傑，此次不敵連續兩年入圍的饒舌老將MC HotDog，讓出歌王寶座。

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台語歌后黃妃（左）、歌王蘇明淵。（攝影新聞組攝）

草東沒有派對連奪最佳樂團、最佳華語專輯、年度專輯三項大獎，是本屆金曲最大贏家。台語歌后黃妃今晚則是第三度奪下最佳台語女歌手獎，當場激動哽咽落淚。台語歌王同樣戰況激烈，八度角逐歌王的許富凱和一口氣入圍五項大獎的新人歌手鄭平，以及「二度搶金」歌王翁立友，都是實力派唱將，但最終由「律師歌王」蘇明淵以《心內烏空》二度奪下金曲台語歌王殊榮。

【第35屆金曲獎 完整得獎名單】

■ 最佳作曲人獎

．許鈞／歌一切《期待集》／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

．林俊傑／願與愁《重拾_快樂》／就是俊傑音樂股份有限公司﹙演唱者：林俊傑﹚

．草東沒有派對／但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

．周興哲／大人《麋鹿》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：梁靜茹﹚

．黃韻玲／離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

．蔡依林、Richard Craker／Someday, Somewhere《Someday, Somewhere》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

■ 最佳演唱組合獎

．青虫（黃柏翰、郭宏、吉尼）／海海人生／晨安音樂有限公司

．歐開合唱團 O-Kai Singers（葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭）／最好的日常 （Those Days）／歐開文化創意股份有限公司

．尋人啟事（錢沛筠（DoDo）、錢姵文（Rere）、呂佳諭（掐玉）、陳信迪、孫晨銘（阿諾））／減肥計劃／尋人啟事樂團工作室

．SmashRegz（呂士軒、張伍、史今）／三不管／任意門娛樂股份有限公司

．Limi（白淩、呂旻）／自然現象／我害你聽音樂有限公司

告五人奪下年度最佳歌曲。（攝影新聞組攝）

■ 年度歌曲獎

．墮落 feat. Buddha Jump 佛跳牆《Flow》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

．家和萬事興《家和萬事興》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

．又到天黑《帶你飛》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

．但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

．樓上的房東《髒藝術家》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：MC HotDog熱狗﹚

．離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

■ 最佳MV獎

．delulu《delulu》／街聲股份有限公司﹙導演：秦梓銘﹚

．Tokyo Calling《Tokyo Calling》／街聲股份有限公司﹙導演：Pennacky﹚

．Bon Bon《SweetBox》／容易文創有限公司﹙導演：殷振豪﹚

．GOOD LOOKING《GOOD LOOKING》／小白兔橘子有限公司﹙導演：自動鮪魚、亞歷三小﹚

．社交恐懼癌《CHIN UP!》／環球國際唱片股份有限公司﹙導演：張傑邦﹚

．Ho（l）e《Way out》／夢芝林有限公司﹙導演：Haoyan of America﹚

．Runner Runner《RISE》／伊弗龐金有限公司﹙導演：陳仲宇﹚

Makav（左2）奪得最佳新人獎。（攝影新聞組攝）

■ 最佳新人獎

．鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

．鄒序／把水開著／瑞泉文嘉股份有限公司

．王ADEN／Be a Lover／愛騰音樂有限公司

．徐暐翔／躍／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

．鳳小岳／柒／環球國際唱片股份有限公司

．Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司

．Jocelyn 9.4.0／Jocelyn 9.4.0／華風數位股份有限公司

舞思愛奪得最佳原住民歌手獎。（攝影新聞組攝）

■ 最佳原住民語歌手獎

．舞炯恩加以法利得Utjung Tjakivalid／Vusam種子／斯納伊工作室

．廣財與老樂手／黑名單工作室 #3 《浮生錄：廣財與老樂手》／林廣財音樂工作室

．雅維·茉芮 Yaway·Mawring／世界和我一起跳舞／風潮音樂國際股份有限公司

．Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司

．舞思愛／美感 Harateng no Pangcah／愛玩音樂有限公司

Makav真愛奪得最佳新人獎及最佳原住民專輯獎。（攝影新聞組攝）

■ 最佳原住民語專輯獎

．美式教育／年輕富有娛樂有限公司﹙演唱者：AZ李孝祖﹚

．給幸福的一封信／婷婷爵士音樂工作室﹙演唱者：邱立婷、薩巴太魯閣兒童合唱團﹚

．Vusam種子／斯納伊工作室﹙演唱者：舞炯恩加以法利得﹚

．最好的日常 （Those Days）／歐開文化創意股份有限公司﹙演唱者：歐開合唱團 O-Kai Singers （葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭）﹚

．寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：Makav 真愛﹚

．女人島／阿洛無限有限公司﹙演唱者：阿洛.卡力亭.巴奇辣﹚

■ 最佳裝幀設計獎

．鄭麗華／海海人生／晨安音樂有限公司

．吳建龍／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

．見本生物／姿態／相信音樂國際股份有限公司

．盧翊軒、黃嘉宏／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司

．劉悅德／Almost Human／華研國際音樂股份有限公司

草東沒有派對。（本報資料照）

■ 最佳樂團獎

．滅火器（楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛）／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司

．露波合唱團（王彥博、簡靖宣、洪晨、許丞皓、李權哲）／美麗新世界／谷威人有限公司

．傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）／姿態／相信音樂國際股份有限公司

．告五人（犬青、雲安、哲謙）／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司

．草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合／黑皮國有限公司

．大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／世界 World／合作藝文有限公司

．麋先生（吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡）／都是浪漫害的／相信音樂國際股份有限公司

■ 最佳客語歌手獎

．林鈺婷／羊尾仔看詩／山狗大樂團

．葉穎／遷徙／心流創藝有限公司

．邱淑蟬／繭的形狀／荒島文化有限公司

．林沛蕎／Chill 幻／大力文化股份有限公司

．柔 米／鎮妹 Zhin‘ Moi／親愛的音樂有限公司

邱淑蟬《繭的形狀》拿下最佳客語專輯獎。（攝影新聞組攝）

■ 最佳客語專輯獎

．羊尾仔看詩／山狗大樂團﹙演唱者：林鈺婷﹚

．遷徙／心流創藝有限公司﹙演唱者：葉穎﹚

．繭的形狀／荒島文化有限公司﹙演唱者：邱淑蟬﹚

．鎮妹 Zhin‘ Moi／親愛的音樂有限公司﹙演唱者：柔 米﹚

．客耀／海韻音樂娛樂製作有限公司﹙演唱者：彭柏邑﹚

■ 最佳編曲人獎

．嘟嘟／A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE《Flow》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

．許鈞／期待集《期待集》／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

．ØZI、Ian Jeffrey Thomas、魯綱宇、張家誠／ADICA《ADICA》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

．草東沒有派對／但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

．裘德、關浩德Walter、崔展鴻／胚胎《裘德》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

．黃少雍、王韻筑／圓《圓》／嗨庫文化傳媒有限公司﹙演唱者：蘇運瑩﹚

■ 最佳作詞人獎

．武雄／有歲《有歲》／施文彬電音本舖﹙演唱者：施文彬﹚

．李格弟／帽子裡的惡魔《柒》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：鳳小岳﹚

．MC HotDog熱狗／樓上的房東《髒藝術家》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：MC HotDog熱狗﹚

．葛大為／骨骼謝幕《裘德》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

．姚若龍／大人《麋鹿》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：梁靜茹﹚

．楊肅浩、丁津、林秋離／秋離《一路平安》／滾石移動股份有限公司﹙演唱者：熊美玲﹚

台語歌王蘇明淵。（攝影新聞組攝）

■ 最佳台語男歌手獎

．翁立友／刀馬旦／豪記影視唱片有限公司

．鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

．林俊逸／上好的一年／媒體棧國際行銷事業股份有限公司

．蘇明淵／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司

．許富凱／五木大学／何樂音樂有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

．巴奈 Panai／夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司

．熊美玲／一路平安／滾石移動股份有限公司

．江惠儀／陷眠／九丸音樂有限公司

．黃妃／十八般武藝／華特國際音樂股份有限公司

．蔡家蓁／彼个秘密／時代創藝企業有限公司

■ 最佳台語專輯獎

．簡單一句話／吃淂開音樂有限公司﹙演唱者：鄭平﹚

．海海人生／晨安音樂有限公司﹙演唱者：青虫aoi﹚

．家和萬事興／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

．夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司﹙演唱者：巴奈 Panai﹚

．一路平安／滾石移動股份有限公司﹙演唱者：熊美玲﹚

．五木大学／何樂音樂有限公司﹙演唱者：許富凱﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

．Plutato／賣火柴的小女孩《Pluto Potato》／明天的歌有限公司﹙演奏者：Plutato﹚

．蘇郁涵／嗨高科技 Hi-Tech Pros and Cons《自由的姿態 （Liberated Gesture）》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵﹚

．徐之晗／第一樂章｜長河漸落曉星沉《未來旅行》／海蝶音樂股份有限公司﹙演奏者：徐之晗﹚

．Jo-Yu Chen／Walking Through Fear String Quartet+Piano《Walking Through Fear String Quartet+Piano》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者：Jo-Yu Chen Featuring Richard Lin﹚

．Matthew James Fullen／優雅如你《繞．境》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：踢霹歐爵士大樂團﹚

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

．dongyi／一種分析辣椒素的方法／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：dongyi﹚

．Ruby Pan 潘子爵、呂聖斐／沒問題少女／荒島文化有限公司﹙演奏者：Ruby Pan 潘子爵﹚

．于飛／電影《封神第一部》原聲帶／滾石移動股份有限公司﹙演奏者：Gordy Haab、蒙柯卓蘭﹚

．余佳倫、賴二川／at one／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：余佳倫﹚

．高杰 J Geddes／繞．境／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：踢霹歐爵士大樂團﹚

■ 演奏類最佳專輯獎

．內建系統／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：傑瑞米·培爾特、里奇·古瓷、艾倫·梅德納爾、魯千千﹚

．一種分析辣椒素的方法／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：dongyi﹚

．美麗的灣／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：邱群、黃緊雋、達卡鬧、黃威、黃韻叡、黃煜程、胡哲睿、曹昌玄、盧品穎﹚

．2023陳明章電影配樂三部曲／陳明章音樂工作有限公司﹙演奏者：陳明章﹚

．無常定／宏揚國際有限公司﹙演奏者：劉㔻、蘇紫旭﹚

■ 評審團獎大象體操

特別貢獻獎得獎人劉清池。（台視提供）

■ 特別貢獻獎

劉清池、鄭華娟

■ 最佳演奏錄音專輯獎

．Pluto Potato／明天的歌有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：陳君豪／主要母帶後製人員：Alex Gordon）

．內建系統／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：傑瑞米・凱斯／主要混音人員：大衛·達林頓／主要母帶後製人員：大衛·達林頓）

．Exploitation Suite／禾廣娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：Michael Perez Cisneros、Kevin Thomas／主要混音人員：Michael Perez Cisneros／主要母帶後製人員：Michael Perez Cisneros）

．我的麻吉4個鬼（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：蔡周翰／主要母帶後製人員：Robert Kleiner）

．電影《幽暗小徑的鬼》原聲帶／卻而娛樂事業工作室

（主要錄音人員：葉育軒／主要混音人員：葉育軒／主要母帶後製人員：葉育軒）

■ 最佳演唱錄音專輯獎

．Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰、沈冠霖、王永鈞、Brent Clark、錢煒安、葉育軒／主要混音人員：黃文萱、陳君豪、Caesar Edmunds／主要母帶後製人員：Matt Colton）

．期待集／十一音像有限公司（十一音樂）

（主要錄音人員：林克昶、多斯／主要混音人員：林克昶、趙靖／主要母帶後製人員：三隻狗擠巴士、全相彥）

．姿態／相信音樂國際股份有限公司

（主要錄音人員：陸希文／主要混音人員：陸希文、周冠儒／主要母帶後製人員：陸希文）

．裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：洪士誠（小剛）、少天、邢銅、張宇涵、孟韜、李楊／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Alex Psaroudakis）

．Sent／爵士寶貝有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰、楊子霆、陳建良、鄭凱元／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Stuart Hawkes）

■ 最佳單曲製作人獎

．W.LIN、周已敦／情勒《不遠處》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：Marz23、ØZI﹚

．陳奕迅、林家謙／社交恐懼癌《CHIN UP!》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

．黃韻玲／離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

．鶴 The Crane、SIRUP、Woo Hyun Kim／UMAMI《UMAMI》／孩子氣娛樂股份有限公司﹙演唱者：鶴 The Crane、SIRUP﹚

．劉宗霖、許主携／伊的身邊已經有別人2023《伊的身邊已經有別人2023》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：許富凱、血肉果汁機﹚

．熊仔、rgry／存活《存活》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：熊仔 feat. SOWUT & BR﹚

．片山凉太、龍玟宏／一路以來《一路以來（電影《富都青年》主題曲）》／大元娛樂有限公司﹙演唱者：片山凉太﹚

■ 最佳專輯製作人獎

．黃浩倫、鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司﹙演唱者：鄭平﹚

．陳君豪／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

．荒井十一／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

．韓立康／柒／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：鳳小岳﹚

．蕭賀碩／繭的形狀／荒島文化有限公司﹙演唱者：邱淑蟬﹚

．黃少雍、阿爆ABAO／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：Makav 真愛﹚

第35屆金曲獎華語最佳男歌手熱狗。（攝影新聞組攝）

■ 最佳華語男歌手獎

．許鈞／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）

．林俊傑／重拾_快樂／就是俊傑音樂股份有限公司

．Marz23／不遠處／華納國際音樂股份有限公司

．MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司

．裘德／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

．楊乃文／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

．孫盛希 Shi Shi／Boomerang／滾石國際音樂股份有限公司

．9m88／Sent／爵士寶貝有限公司

．蘇運瑩／圓／嗨庫文化傳媒有限公司

．袁婭維／在與生俱來的不平衡裡／銀翼文創有限公司

■ 最佳華語專輯獎

．Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

．期待集／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

．姿態／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：傻子與白痴﹚

．帶你飛／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

．瓦合／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

．裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

■ 年度專輯獎

．最佳華語專輯獎：瓦合

．最佳台語專輯獎

．最佳客語專輯獎

．最佳原住民語專輯獎

．世界 World／合作藝文有限公司﹙演唱者：大象體操﹚

．你會永遠活在我的歌裡／賽蓮音樂有限公司﹙演唱者：蘇珮卿﹚

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