金曲35》第35屆金曲獎完整得獎名單 熱狗強勢封王、孫盛希擒歌后

華語歌后孫盛希(右)、歌王熱狗。(攝影新聞組攝)

〔娛樂頻道/記者林婷婷暨影視娛樂中心綜合報導〕2024華語樂壇年度盛事「第35屆金曲獎頒獎典禮」,今(29日)晚於台北小巨蛋隆重登場,Lulu黃路梓茵三度接下金曲主持棒,而再次搭檔接任紅毯訪問的陳明珠和黃偉晉,也是帶動氣氛高手。

入圍8項的實力派唱將楊乃文,與孫盛希的歌后之爭,經過三輪投票,最終由孫盛希以些微票數勝出,在出道第十年終於如願封后。而原本呼聲極高有望搶下第三座金曲歌王獎盃的「JJ」林俊傑,此次不敵連續兩年入圍的饒舌老將MC HotDog,讓出歌王寶座。

台語歌后黃妃(左)、歌王蘇明淵。(攝影新聞組攝)

草東沒有派對連奪最佳樂團、最佳華語專輯、年度專輯三項大獎,是本屆金曲最大贏家。台語歌后黃妃今晚則是第三度奪下最佳台語女歌手獎,當場激動哽咽落淚。台語歌王同樣戰況激烈,八度角逐歌王的許富凱和一口氣入圍五項大獎的新人歌手鄭平,以及「二度搶金」歌王翁立友,都是實力派唱將,但最終由「律師歌王」蘇明淵以《心內烏空》二度奪下金曲台語歌王殊榮。

【第35屆金曲獎 完整得獎名單】

■ 最佳作曲人獎

.許鈞/歌一切《期待集》/十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者:許鈞﹚

.林俊傑/願與愁《重拾_快樂》/就是俊傑音樂股份有限公司﹙演唱者:林俊傑﹚

.草東沒有派對/但《瓦合》/黑皮國有限公司﹙演唱者:草東沒有派對﹚

.周興哲/大人《麋鹿》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:梁靜茹﹚

.黃韻玲/離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》/寬魚國際股份有限公司﹙演唱者:張惠妹﹚

.蔡依林、Richard Craker/Someday, Somewhere《Someday, Somewhere》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:蔡依林﹚

■ 最佳演唱組合獎

.青虫(黃柏翰、郭宏、吉尼)/海海人生/晨安音樂有限公司

.歐開合唱團 O-Kai Singers(葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭)/最好的日常 (Those Days)/歐開文化創意股份有限公司

.尋人啟事(錢沛筠(DoDo)、錢姵文(Rere)、呂佳諭(掐玉)、陳信迪、孫晨銘(阿諾))/減肥計劃/尋人啟事樂團工作室

.SmashRegz(呂士軒、張伍、史今)/三不管/任意門娛樂股份有限公司

.Limi(白淩、呂旻)/自然現象/我害你聽音樂有限公司

告五人奪下年度最佳歌曲。(攝影新聞組攝)

■ 年度歌曲獎

.墮落 feat. Buddha Jump 佛跳牆《Flow》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:楊乃文﹚

.家和萬事興《家和萬事興》/火氣音樂股份有限公司﹙演唱者:滅火器﹚

.又到天黑《帶你飛》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:告五人﹚

.但《瓦合》/黑皮國有限公司﹙演唱者:草東沒有派對﹚

.樓上的房東《髒藝術家》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:MC HotDog熱狗﹚

.離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》/寬魚國際股份有限公司﹙演唱者:張惠妹﹚

■ 最佳MV獎

.delulu《delulu》/街聲股份有限公司﹙導演:秦梓銘﹚

.Tokyo Calling《Tokyo Calling》/街聲股份有限公司﹙導演:Pennacky﹚

.Bon Bon《SweetBox》/容易文創有限公司﹙導演:殷振豪﹚

.GOOD LOOKING《GOOD LOOKING》/小白兔橘子有限公司﹙導演:自動鮪魚、亞歷三小﹚

.社交恐懼癌《CHIN UP!》/環球國際唱片股份有限公司﹙導演:張傑邦﹚

.Ho(l)e《Way out》/夢芝林有限公司﹙導演:Haoyan of America﹚

.Runner Runner《RISE》/伊弗龐金有限公司﹙導演:陳仲宇﹚

Makav(左2)奪得最佳新人獎。(攝影新聞組攝)

■ 最佳新人獎

.鄭平/簡單一句話/吃淂開音樂有限公司

.鄒序/把水開著/瑞泉文嘉股份有限公司

.王ADEN/Be a Lover/愛騰音樂有限公司

.徐暐翔/躍/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

.鳳小岳/柒/環球國際唱片股份有限公司

.Makav 真愛/寶藏 Treasure/那屋瓦文化有限公司

.Jocelyn 9.4.0/Jocelyn 9.4.0/華風數位股份有限公司

舞思愛奪得最佳原住民歌手獎。(攝影新聞組攝)

■ 最佳原住民語歌手獎

.舞炯恩加以法利得Utjung Tjakivalid/Vusam種子/斯納伊工作室

.廣財與老樂手/黑名單工作室 #3 《浮生錄:廣財與老樂手》/林廣財音樂工作室

.雅維·茉芮 Yaway·Mawring/世界和我一起跳舞/風潮音樂國際股份有限公司

.Makav 真愛/寶藏 Treasure/那屋瓦文化有限公司

.舞思愛/美感 Harateng no Pangcah/愛玩音樂有限公司

Makav真愛奪得最佳新人獎及最佳原住民專輯獎。(攝影新聞組攝)

■ 最佳原住民語專輯獎

.美式教育/年輕富有娛樂有限公司﹙演唱者:AZ李孝祖﹚

.給幸福的一封信/婷婷爵士音樂工作室﹙演唱者:邱立婷、薩巴太魯閣兒童合唱團﹚

.Vusam種子/斯納伊工作室﹙演唱者:舞炯恩加以法利得﹚

.最好的日常 (Those Days)/歐開文化創意股份有限公司﹙演唱者:歐開合唱團 O-Kai Singers (葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭)﹚

.寶藏 Treasure/那屋瓦文化有限公司﹙演唱者:Makav 真愛﹚

.女人島/阿洛無限有限公司﹙演唱者:阿洛.卡力亭.巴奇辣﹚

■ 最佳裝幀設計獎

.鄭麗華/海海人生/晨安音樂有限公司

.吳建龍/Flow/亞神音樂娛樂股份有限公司

.見本生物/姿態/相信音樂國際股份有限公司

.盧翊軒、黃嘉宏/心內烏空/風潮音樂國際股份有限公司

.劉悅德/Almost Human/華研國際音樂股份有限公司

草東沒有派對。(本報資料照)

■ 最佳樂團獎

.滅火器(楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛)/家和萬事興/火氣音樂股份有限公司

.露波合唱團(王彥博、簡靖宣、洪晨、許丞皓、李權哲)/美麗新世界/谷威人有限公司

.傻子與白痴(蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均)/姿態/相信音樂國際股份有限公司

.告五人(犬青、雲安、哲謙)/帶你飛/相信音樂國際股份有限公司

.草東沒有派對(林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋)/瓦合/黑皮國有限公司

.大象體操(張凱翔、張凱婷、涂嘉欽)/世界 World/合作藝文有限公司

.麋先生(吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡)/都是浪漫害的/相信音樂國際股份有限公司

■ 最佳客語歌手獎

.林鈺婷/羊尾仔看詩/山狗大樂團

.葉穎/遷徙/心流創藝有限公司

.邱淑蟬/繭的形狀/荒島文化有限公司

.林沛蕎/Chill 幻/大力文化股份有限公司

.柔 米/鎮妹 Zhin‘ Moi/親愛的音樂有限公司

邱淑蟬《繭的形狀》拿下最佳客語專輯獎。(攝影新聞組攝)

■ 最佳客語專輯獎

.羊尾仔看詩/山狗大樂團﹙演唱者:林鈺婷﹚

.遷徙/心流創藝有限公司﹙演唱者:葉穎﹚

.繭的形狀/荒島文化有限公司﹙演唱者:邱淑蟬﹚

.鎮妹 Zhin‘ Moi/親愛的音樂有限公司﹙演唱者:柔 米﹚

.客耀/海韻音樂娛樂製作有限公司﹙演唱者:彭柏邑﹚

■ 最佳編曲人獎

.嘟嘟/A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE《Flow》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:楊乃文﹚

.許鈞/期待集《期待集》/十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者:許鈞﹚

.ØZI、Ian Jeffrey Thomas、魯綱宇、張家誠/ADICA《ADICA》/新樂園音樂有限公司﹙演唱者:ØZI﹚

.草東沒有派對/但《瓦合》/黑皮國有限公司﹙演唱者:草東沒有派對﹚

.裘德、關浩德Walter、崔展鴻/胚胎《裘德》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:裘德﹚

.黃少雍、王韻筑/圓《圓》/嗨庫文化傳媒有限公司﹙演唱者:蘇運瑩﹚

■ 最佳作詞人獎

.武雄/有歲《有歲》/施文彬電音本舖﹙演唱者:施文彬﹚

.李格弟/帽子裡的惡魔《柒》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:鳳小岳﹚

.MC HotDog熱狗/樓上的房東《髒藝術家》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:MC HotDog熱狗﹚

.葛大為/骨骼謝幕《裘德》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:裘德﹚

.姚若龍/大人《麋鹿》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:梁靜茹﹚

.楊肅浩、丁津、林秋離/秋離《一路平安》/滾石移動股份有限公司﹙演唱者:熊美玲﹚

台語歌王蘇明淵。(攝影新聞組攝)

■ 最佳台語男歌手獎

.翁立友/刀馬旦/豪記影視唱片有限公司

.鄭平/簡單一句話/吃淂開音樂有限公司

.林俊逸/上好的一年/媒體棧國際行銷事業股份有限公司

.蘇明淵/心內烏空/風潮音樂國際股份有限公司

.許富凱/五木大学/何樂音樂有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

.巴奈 Panai/夜婆 Iā-Pô/創銘實業股份有限公司

.熊美玲/一路平安/滾石移動股份有限公司

.江惠儀/陷眠/九丸音樂有限公司

.黃妃/十八般武藝/華特國際音樂股份有限公司

.蔡家蓁/彼个秘密/時代創藝企業有限公司

■ 最佳台語專輯獎

.簡單一句話/吃淂開音樂有限公司﹙演唱者:鄭平﹚

.海海人生/晨安音樂有限公司﹙演唱者:青虫aoi﹚

.家和萬事興/火氣音樂股份有限公司﹙演唱者:滅火器﹚

.夜婆 Iā-Pô/創銘實業股份有限公司﹙演唱者:巴奈 Panai﹚

.一路平安/滾石移動股份有限公司﹙演唱者:熊美玲﹚

.五木大学/何樂音樂有限公司﹙演唱者:許富凱﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

.Plutato/賣火柴的小女孩《Pluto Potato》/明天的歌有限公司﹙演奏者:Plutato﹚

.蘇郁涵/嗨高科技 Hi-Tech Pros and Cons《自由的姿態 (Liberated Gesture)》/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:蘇郁涵﹚

.徐之晗/第一樂章|長河漸落曉星沉《未來旅行》/海蝶音樂股份有限公司﹙演奏者:徐之晗﹚

.Jo-Yu Chen/Walking Through Fear String Quartet+Piano《Walking Through Fear String Quartet+Piano》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者:Jo-Yu Chen Featuring Richard Lin﹚

.Matthew James Fullen/優雅如你《繞.境》/風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者:踢霹歐爵士大樂團﹚

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

.dongyi/一種分析辣椒素的方法/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:dongyi﹚

.Ruby Pan 潘子爵、呂聖斐/沒問題少女/荒島文化有限公司﹙演奏者:Ruby Pan 潘子爵﹚

.于飛/電影《封神第一部》原聲帶/滾石移動股份有限公司﹙演奏者:Gordy Haab、蒙柯卓蘭﹚

.余佳倫、賴二川/at one/和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者:余佳倫﹚

.高杰 J Geddes/繞.境/風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者:踢霹歐爵士大樂團﹚

■ 演奏類最佳專輯獎

.內建系統/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:傑瑞米·培爾特、里奇·古瓷、艾倫·梅德納爾、魯千千﹚

.一種分析辣椒素的方法/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:dongyi﹚

.美麗的灣/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:邱群、黃緊雋、達卡鬧、黃威、黃韻叡、黃煜程、胡哲睿、曹昌玄、盧品穎﹚

.2023陳明章電影配樂三部曲/陳明章音樂工作有限公司﹙演奏者:陳明章﹚

.無常定/宏揚國際有限公司﹙演奏者:劉㔻、蘇紫旭﹚

■ 評審團獎大象體操

特別貢獻獎得獎人劉清池。(台視提供)

■ 特別貢獻獎

劉清池、鄭華娟

■ 最佳演奏錄音專輯獎

.Pluto Potato/明天的歌有限公司

(主要錄音人員:蔡周翰/主要混音人員:陳君豪/主要母帶後製人員:Alex Gordon)

.內建系統/好有感覺音樂事業有限公司

(主要錄音人員:傑瑞米・凱斯/主要混音人員:大衛·達林頓/主要母帶後製人員:大衛·達林頓)

.Exploitation Suite/禾廣娛樂股份有限公司

(主要錄音人員:Michael Perez Cisneros、Kevin Thomas/主要混音人員:Michael Perez Cisneros/主要母帶後製人員:Michael Perez Cisneros)

.我的麻吉4個鬼(電影原聲帶)/黑馬映像電影有限公司

(主要錄音人員:蔡周翰/主要混音人員:蔡周翰/主要母帶後製人員:Robert Kleiner)

.電影《幽暗小徑的鬼》原聲帶/卻而娛樂事業工作室

(主要錄音人員:葉育軒/主要混音人員:葉育軒/主要母帶後製人員:葉育軒)

■ 最佳演唱錄音專輯獎

.Flow/亞神音樂娛樂股份有限公司

(主要錄音人員:蔡周翰、沈冠霖、王永鈞、Brent Clark、錢煒安、葉育軒/主要混音人員:黃文萱、陳君豪、Caesar Edmunds/主要母帶後製人員:Matt Colton)

.期待集/十一音像有限公司(十一音樂)

(主要錄音人員:林克昶、多斯/主要混音人員:林克昶、趙靖/主要母帶後製人員:三隻狗擠巴士、全相彥)

.姿態/相信音樂國際股份有限公司

(主要錄音人員:陸希文/主要混音人員:陸希文、周冠儒/主要母帶後製人員:陸希文)

.裘德/亞神音樂娛樂股份有限公司

(主要錄音人員:洪士誠(小剛)、少天、邢銅、張宇涵、孟韜、李楊/主要混音人員:Matthew Sim/主要母帶後製人員:Alex Psaroudakis)

.Sent/爵士寶貝有限公司

(主要錄音人員:蔡周翰、楊子霆、陳建良、鄭凱元/主要混音人員:蔡周翰、單為明/主要母帶後製人員:Stuart Hawkes)

■ 最佳單曲製作人獎

.W.LIN、周已敦/情勒《不遠處》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:Marz23、ØZI﹚

.陳奕迅、林家謙/社交恐懼癌《CHIN UP!》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:陳奕迅﹚

.黃韻玲/離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》/寬魚國際股份有限公司﹙演唱者:張惠妹﹚

.鶴 The Crane、SIRUP、Woo Hyun Kim/UMAMI《UMAMI》/孩子氣娛樂股份有限公司﹙演唱者:鶴 The Crane、SIRUP﹚

.劉宗霖、許主携/伊的身邊已經有別人2023《伊的身邊已經有別人2023》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:許富凱、血肉果汁機﹚

.熊仔、rgry/存活《存活》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:熊仔 feat. SOWUT & BR﹚

.片山凉太、龍玟宏/一路以來《一路以來(電影《富都青年》主題曲)》/大元娛樂有限公司﹙演唱者:片山凉太﹚

■ 最佳專輯製作人獎

.黃浩倫、鄭平/簡單一句話/吃淂開音樂有限公司﹙演唱者:鄭平﹚

.陳君豪/Flow/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:楊乃文﹚

.荒井十一/期待集/十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者:許鈞﹚

.韓立康/柒/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:鳳小岳﹚

.蕭賀碩/繭的形狀/荒島文化有限公司﹙演唱者:邱淑蟬﹚

.黃少雍、阿爆ABAO/寶藏 Treasure/那屋瓦文化有限公司﹙演唱者:Makav 真愛﹚

第35屆金曲獎華語最佳男歌手熱狗。(攝影新聞組攝)

■ 最佳華語男歌手獎

.許鈞/期待集/十一音像有限公司(十一音樂)

.林俊傑/重拾_快樂/就是俊傑音樂股份有限公司

.Marz23/不遠處/華納國際音樂股份有限公司

.MC HotDog熱狗/髒藝術家/滾石國際音樂股份有限公司

.裘德/裘德/亞神音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

.楊乃文/Flow/亞神音樂娛樂股份有限公司

.孫盛希 Shi Shi/Boomerang/滾石國際音樂股份有限公司

.9m88/Sent/爵士寶貝有限公司

.蘇運瑩/圓/嗨庫文化傳媒有限公司

.袁婭維/在與生俱來的不平衡裡/銀翼文創有限公司

■ 最佳華語專輯獎

.Flow/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:楊乃文﹚

.期待集/十一音像有限公司(十一音樂)﹙演唱者:許鈞﹚

.姿態/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:傻子與白痴﹚

.帶你飛/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:告五人﹚

.瓦合/黑皮國有限公司﹙演唱者:草東沒有派對﹚

.裘德/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:裘德﹚

■ 年度專輯獎

.最佳華語專輯獎:瓦合

.最佳台語專輯獎

.最佳客語專輯獎

.最佳原住民語專輯獎

.世界 World/合作藝文有限公司﹙演唱者:大象體操﹚

.你會永遠活在我的歌裡/賽蓮音樂有限公司﹙演唱者:蘇珮卿﹚

