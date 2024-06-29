金曲35》LuLu改編爭議兒歌《蘑菇濃湯》 創作背後竟藏「大咖」

Lulu（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「攬金專業戶」LuLu繼去年底主持金馬獎後再「譜」金曲，三度挑戰主持金曲獎的她，今年開場表演再次顛覆大家想像，然選了現今紅遍兒童界的點閱千萬神曲《蘑菇濃湯》重新翻唱，以這首兒歌的改編版為金曲35光榮喝采揭開序幕，有別於以往正經八百的開場風格，LuLu跳脫過往模式並結合歌唱功力，讓典禮開場顯得詼諧逗趣，不僅巧妙點綴輕鬆感，洗腦的旋律更增添童趣風，讓全場貴賓都跟著舞動。

被問到選《蘑菇濃湯》重新翻唱的原因？LuLu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後，覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說再適合也不過。」

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陳鎮川（資料照，台視提供）

值得一提的是，這次《蘑菇濃湯》金曲35改編版的作詞人，正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，同時身為知名作詞人的他曾幫阿妹、Jolin等人作嫁，堪稱是天后御用寫詞人，這次為了LuLu親自填詞，陳鎮川把製作典禮的創意想法加諸進歌詞，並與LuLu反覆討論，加入逗趣幽默的詞意，只為了讓主唱LuLu在台上活靈活現完美開場。

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