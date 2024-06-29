晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲35》LuLu改編爭議兒歌《蘑菇濃湯》 創作背後竟藏「大咖」

Lulu（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「攬金專業戶」LuLu繼去年底主持金馬獎後再「譜」金曲，三度挑戰主持金曲獎的她，今年開場表演再次顛覆大家想像，然選了現今紅遍兒童界的點閱千萬神曲《蘑菇濃湯》重新翻唱，以這首兒歌的改編版為金曲35光榮喝采揭開序幕，有別於以往正經八百的開場風格，LuLu跳脫過往模式並結合歌唱功力，讓典禮開場顯得詼諧逗趣，不僅巧妙點綴輕鬆感，洗腦的旋律更增添童趣風，讓全場貴賓都跟著舞動。

被問到選《蘑菇濃湯》重新翻唱的原因？LuLu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後，覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說再適合也不過。」

陳鎮川（資料照，台視提供）

值得一提的是，這次《蘑菇濃湯》金曲35改編版的作詞人，正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，同時身為知名作詞人的他曾幫阿妹、Jolin等人作嫁，堪稱是天后御用寫詞人，這次為了LuLu親自填詞，陳鎮川把製作典禮的創意想法加諸進歌詞，並與LuLu反覆討論，加入逗趣幽默的詞意，只為了讓主唱LuLu在台上活靈活現完美開場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中