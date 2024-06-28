晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳美鳳「濃妝全卸」沒被認出！「迎68歲」真面目曝光太驚人

陳美鳳將迎來68歲生日大壽。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕67歲陳美鳳擁D級火辣身材，保養得宜有「台灣最美麗歐巴桑」的美譽，縱橫演藝圈逾47年，除了累積驚人財富更擁有好人緣。陳美鳳勇於嘗試新造型，繼日前戴假髮被稱像南韓女團BLACKPINK成員Lisa後，近日現身新加坡亦拍下性感辣照，不過這次她卻頂著大素顏，最真實的模樣曝光後，讓粉絲們也全都看傻了眼。

陳美鳳近日於馬來西亞雲頂開唱，工作之餘不忘旅遊度假，她昨（27日）現蹤赴新加坡並分享近照，畫面中的她正在大啖美食，並分享友人送的生日禮物「幸運草吊飾娃娃」。值得一提的是，陳美鳳在照片中一改過往濃妝形象，僅戴黑框眼鏡及鴨舌帽，臉上更是胭脂未施，即便如此雙頰仍是紅潤飽滿。

陳美鳳大方公開素顏近照，胭脂未施但狀態卻好得嚇人。（翻攝自臉書）

再2天將迎來68歲生日的陳美鳳，公開素顏美照後令許多粉絲看傻，紛紛留言寫下：「整體的狀態好得嚇人」、「這狀態…超級漂亮」、「好羨慕67歲長這樣」、「以為哪個少女坐在那」、「哇…美鳳姊超級不科學」、「你太美了」、「我真的又羨慕又嫉妒」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中