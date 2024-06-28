陳美鳳「濃妝全卸」沒被認出！「迎68歲」真面目曝光太驚人

陳美鳳將迎來68歲生日大壽。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕67歲陳美鳳擁D級火辣身材，保養得宜有「台灣最美麗歐巴桑」的美譽，縱橫演藝圈逾47年，除了累積驚人財富更擁有好人緣。陳美鳳勇於嘗試新造型，繼日前戴假髮被稱像南韓女團BLACKPINK成員Lisa後，近日現身新加坡亦拍下性感辣照，不過這次她卻頂著大素顏，最真實的模樣曝光後，讓粉絲們也全都看傻了眼。

陳美鳳近日於馬來西亞雲頂開唱，工作之餘不忘旅遊度假，她昨（27日）現蹤赴新加坡並分享近照，畫面中的她正在大啖美食，並分享友人送的生日禮物「幸運草吊飾娃娃」。值得一提的是，陳美鳳在照片中一改過往濃妝形象，僅戴黑框眼鏡及鴨舌帽，臉上更是胭脂未施，即便如此雙頰仍是紅潤飽滿。

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陳美鳳大方公開素顏近照，胭脂未施但狀態卻好得嚇人。（翻攝自臉書）

再2天將迎來68歲生日的陳美鳳，公開素顏美照後令許多粉絲看傻，紛紛留言寫下：「整體的狀態好得嚇人」、「這狀態…超級漂亮」、「好羨慕67歲長這樣」、「以為哪個少女坐在那」、「哇…美鳳姊超級不科學」、「你太美了」、「我真的又羨慕又嫉妒」

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