南韓網紅澎湖用餐爭議延燒 店家遭縣府撤銷營業許可

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓網紅尹到怡（前女團FANATICS成員）與台灣友人李家儀近期在澎湖「阿家生蠔」用餐的影片曝光後，引發軒然大波。這起事件不僅讓店家飽受批評，事件陸續發酵，如今澎湖縣政府更硬起來，查到該店家未辦理商業登記卻有營業行為，直接撤銷其營業證照。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡前到澎湖生蠔店用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳。（翻攝自YT）

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由於先前尹到怡上傳的影片顯示她在「阿家生蠔」用餐時，遭到老闆冷言冷語。影片迅速在網路上傳播，引發台韓兩地網友的強烈不滿。儘管「阿家生蠔」老闆事後受訪時反駁，稱兩位網紅的態度讓他感到不受尊重，但網路輿論已一面倒地譴責店家，許多網友更湧入該店的評論頁面留下大量一星負評。這起事件對澎湖的觀光形象造成了不小的衝擊，也使得當地的其他店家無辜受到波及。

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面對持續延燒的爭議，尹到怡以行動表達歉意。她發表聲明，除了澄清事件原委，更宣布已向澎湖家扶基金會捐款新台幣5萬元，希望能為這起風波而受到影響的店家及整個澎湖的紛擾表達歉意。

不過這起網路事件也引起澎湖縣政府的高度重視。澎湖縣長陳光復親上火線，公開向大眾致歉，強調縣府不會對此事坐視不管，並立即著手調查相關情況。隨後，澎湖縣府建設處確認「阿家生蠔」存在未辦理商業登記卻有營業行為的違法事實。根據相關法規，縣府正式去函勒令「阿家生蠔」停業，並撤銷其營業許可。

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對於這項處分，「阿家生蠔」老闆阿家本人相當無奈，他感嘆一個位於偏僻海邊的路邊攤，竟因一起網路事件，引發網路聲討，最終導致辛苦經營的事業被迫中止。

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