馬景濤直播中突昏倒！現場急喊卡 驚險畫面曝光

〔記者胡御柔／台北報導〕63歲台灣資深演員馬景濤，日前於中國杭州宋城主題公園出席直播活動，以經典角色「張無忌」造型重現《倚天屠龍記》橋段，不料直播進行約一小時後，竟突然在鏡頭前昏倒，現場一度陷入混亂。

馬景濤試圖依靠身旁女主持人支撐身體。（翻攝微博）

21日晚間馬景濤頂著高溫、身穿厚重戲服，自晚上7點起開啟直播，不僅重現《倚天屠龍記》經典情節，更在鏡頭前載歌載舞，展現十足活力。然而約於晚間8點左右，他臉色突變，神情明顯不適，先試圖依靠身旁女主持人支撐，最終仍後仰倒地，後腦著地，現場工作人員見狀立刻上前查看，同時大喊「斷播！斷播！」，直播隨即中斷，讓觀眾驚愕不已。

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馬景濤直播中突然倒地。（翻攝微博）

工作人員急攙扶馬景濤。（翻攝微博）

據了解，馬景濤當天已是連續第4天參與同一系列活動。根據當地氣象資料，當日杭州天氣高溫且有雨，最高氣溫接近攝氏35度。有媒體推測，馬景濤可能因長時間身著厚重戲服、全情投入演出，導致體力透支或中暑而昏倒。

目前馬景濤的身體狀況尚未有官方說法，不少粉絲已在網路上留言表達關切，祝福他早日康復。

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