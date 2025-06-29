金曲》評審內幕曝光！呂士軒爆冷封王 「她」淪遺珠敗給魏如萱

評審團主席丁曉雯。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚落幕，備受矚目的華語歌王、歌后分別由呂士軒及魏如萱拿下，評審團主席丁曉雯會後受訪透露，華語歌王在第一輪呂士軒就順利出線；華語歌后則是討論到了第三輪，嘻哈女聲Karencici也在討論名單。

嘻哈歌手呂士軒大爆冷門，先以《好聲豪氣》拿下華語歌王，隨後更奪得最佳華語專輯獎。丁曉雯對於呂士軒讚譽有加，認為他不僅會饒舌，而且還很會唱歌。

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丁曉雯談到：「這幾年有很多唱嘻哈的年輕人，一開始在評選的時候，我們都覺得這個年輕人真不錯，他不僅會念、還會唱，有很多嘻哈歌手不太會唱。」提到呂士軒從饒舌轉到唱歌時，有圓滑的聲音線條以及節奏變化，真的非常細膩。

呂士軒、魏如萱分別拿下歌王歌后。（新聞攝影組攝）

至於華語女歌手則是讓評審團傷透腦筋，丁曉雯表示，這個獎項討論到第三輪，Karencici也在討論名單之中，最後是由魏如萱殺出重圍順利出線。

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