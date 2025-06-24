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天殘臨終前曾與賀瓏見面 手機裡的「Albee私訊」成關鍵

天殘、賀瓏、Albee感情事浮出檯面。（資料照、翻攝自IG）天殘、賀瓏、Albee感情事浮出檯面。（資料照、翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏近日被直擊與《夜夜秀》同事Albee一同現身日本大阪觀景台，兩人互動親密宛如熱戀情侶，消息一出掀起熱議。由於他日前才出席已故前女友天殘的告別式，引發外界質疑他是否感情重疊，甚至對Albee扣上小三標籤。對此，Albee今在社群平台首度發聲否認，也曝光天殘在離世前一天有與賀瓏見面，還看到她與賀瓏的對話。

相關新聞：Albee撇當小三！強調賀瓏「分手後才變朋友」還原時間線

Albee表示：「大家最關心的是否有感情重疊，我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」她強調，與賀瓏在節目合作期間兩人僅止於工作來往，沒有任何私交，訊息也都透過群組溝通。直到賀瓏在 4 月初分手後，兩人才開始以朋友身分正常聊天。

更令人震驚的是，Albee首度曝光一段關鍵時間線，她透露：「他們分手十天後，4／16賀瓏與翁小姐（天殘）有碰面，女生看了他的手機，看到當時賀瓏與我有在聊天對話，僅此。」此為天殘離世前一天，Albee間接證實天殘臨終前知情賀瓏與她互動，但她強調兩人之間沒有越界。天殘則在4月17日生日當天被發現陳屍家中，留下令人唏噓的貼文：「好的前任就像是死了一樣。」

最後，Albee寫下：「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」雖盡力撇清情感糾葛，卻也讓這段複雜的關係再添一層沉重。

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