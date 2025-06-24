Albee撇當小三！強調賀瓏「分手後才變朋友」還原時間線

Albee首度正面回應感情事。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏日前才現身前女友天殘的告別式，近日竟被拍到與同事Albee同遊日本大阪，兩人在觀景台互動親密、牽手自拍，宛如熱戀情侶，瞬間掀起熱議，外界質疑兩人是否「感情重疊」。對此，Albee今在社群發文，首度正面回應：「我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」否認當小三。

相關新聞：賀瓏公開遺書是否合法？4大法律爭議「衝擊倫理底線」

請繼續往下閱讀...

Albee表示，自己與賀瓏合作《賀瓏夜夜秀》兩年間僅止於工作關係，過去兩年幾乎零私交，連訊息往來都在工作群組中完成，「與他的無交流狀態，是夜夜秀工作夥伴們以及他前女友都很清楚的。」她強調，直到賀瓏在4月初分手後，兩人才因彼此關心，開始以朋友身分有互動，但並未過問對方感情狀態。

針對4月3日她在賀瓏生日當天所發的貼文，也一併說明：「圖文都是以工作夥伴的視角祝福他生日快樂，如果當時有曖昧，我不敢如此高調。」她認為網友過度解讀，造成誤會和傷害，尤其當時自己正深陷爆料風波、心情低落，賀瓏只是給予關心與陪伴。

至於外界最關注的「時間線」，Albee澄清兩人互動始於賀瓏分手後，對方與前女友天殘在4月16日曾見面，女方發現兩人有聊天記錄，但並無曖昧內容。Albee強調：「我沒有對不起任何一個人。」似乎不願再讓事件傷害到已逝者與其親友。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

在 Instagram 查看這則貼文 albeefin（@albeefin）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法