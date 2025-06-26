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娛樂 最新消息

辛普森太太逝世！荷馬哭著哀悼 網友怒了：竟然賜死美枝

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國動畫《辛普森家庭》播出的最新一集中，辛普森太太「美枝」竟然逝世，震驚許多粉絲。

根據《thewrap》報導，《辛普森家庭》第36季的最後一集「Estranger Things」，竟然舉行了美枝的葬禮，荷馬以及3個兒女霸子、花枝及奶嘴都到齊，可看到荷馬在墳前痛哭的模樣。

辛普森太太逝世！荷馬哭著哀悼 網友怒了：竟然賜死美枝《辛普森家庭》第36季最後一集中，美枝已經死了，荷馬哭著向妻子道別。（翻攝自X）

劇情中，3個兄弟姊妹長大後就各奔東西，有一天花枝發現美枝留下的影片，影片中叮囑霸子、花枝要互相扶持，花枝看完影片後決定與哥哥和解，並把爸爸接回家。美枝坐在天堂上見狀，表示：「我很開心我的孩子又親近在一起，也很高興在天堂可以跟不一樣的人結婚。」接著美枝就被披頭四的林哥史達帶走並接吻。

《辛普森家庭》第36季最後一集中，美枝已經死了，坐在天堂上。（翻攝自X）《辛普森家庭》第36季最後一集中，美枝已經死了，坐在天堂上。（翻攝自X）

節目播出後，引發熱烈討論，不少外媒也報導美枝的死訊，以「美枝辛普森遭到賜死」為標題報導，網友紛紛表示，「不會再出現了？」、「永遠都死了？」、「真的假的啊」、「看來我只能看前35季，這樣美枝就能一直活下去」、「太可惡了吧」、「亂七八糟欸」、「竟然殺了美枝」。

不過《thewrap》認為，美枝確實死了沒錯，但會出現在某個未來的時間線當中，「她的死可能不會對即將播出的第37季造成很大的影響，這部劇將在Fox繼續演到第40季，還有很多故事要講，而且這些故事很可能會出現在美枝仍然活著的時間線上。」

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