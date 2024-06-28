志祺七七「神速公關」也沒救！新封面1符號 網友批噁心

志祺七七近期一部麥可傑克森成就與爭議影片，引發爭議。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber志祺七七以探討時事議題走紅，昨（27）晚他上架一支關於「流行樂之王」麥可傑克森成就與爭議的影片，原先封面標題寫「麥可傑克森是戀童歌手嗎？」引來眾多網友批評。為此，他2小時後就緊急更換封面，並在留言處發文道歉，但仍舊有許多網友不買單。

影片公開馬上被撻伐。（翻攝自YT）

相關新聞：志祺七七新片回顧麥可傑克森 標題遭炎上急換封面道歉

請繼續往下閱讀...

志祺七七昨晚上架麥可傑克森成就與爭議的影片，封面標題一出，瞬間引來眾多網友撻伐，雖然道歉並該改標題及封面，仍讓許多網友不能接受，尤其最新封面標題上「#真的有猥褻兒童？」中的「問號符號」，還是讓網友忍不住撻伐。

後續改標題、封面，依舊無法平息網友怒火。（翻攝自YT）

志祺七七道歉聲明全文。（翻攝自YT）

而此爭議後續也延伸到PTT，網友批評：「惡毒標題加問號就沒事了？」、「打問號的下標方式真的很惡劣」、「這團隊下的標題根本惡意」、「連最基本尊重的修養都沒有」、「我猜明天就下架了。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法