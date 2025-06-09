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Netflix扛不住了 韓星片酬飆天價只能給這麼多

《魷魚遊戲》為例，打造出世界級影星李政宰。（資料照，Netflix提供）《魷魚遊戲》為例，打造出世界級影星李政宰。（資料照，Netflix提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員近年演技狂飆，也成為串流平台上寵兒。以超夯劇《魷魚遊戲》為例，打造出世界級影星李政宰，拍攝《魷魚遊戲2》時片酬單集要價10億韓圜（約新台幣2200萬元），演員片酬提高，製作成本部分在工作人員、後製團隊的部分就會遭到擠壓，因此，在韓國可說下重本投資的Netflix終於扛不下去，針對演員高片酬提出調整機制。

T.O.P（左起）、康愛心、朴成焄（右二）和《魷魚遊戲》工作人員。（資料照，Netflix提供）T.O.P（左起）、康愛心、朴成焄（右二）和《魷魚遊戲》工作人員。（資料照，Netflix提供）

據韓媒報導，Netflix替演員片酬制定「上限」，最高每集不得超過4億韓圜（約新台幣880萬元），也對製作成本結構進行改革。串流時代來臨，韓劇製作費用不斷攀升，過去韓劇每集平均成本約3～4億韓圜（約新台幣663～880萬元），現在竟提高至平均每集20億韓圜（約新台幣4.42億元）以上，只能用「誇張」形容。值得一提的是，韓國演員的片酬普遍也比其他國家高出許多，日本演員每集平均片酬為千萬日圓（約新台幣207萬元），就比韓國演員便宜許多。

朴寶劍（左）、IU演出的《苦盡柑來遇見你》叫好又叫座。（資料照，Netflix提供）朴寶劍（左）、IU演出的《苦盡柑來遇見你》叫好又叫座。（資料照，Netflix提供）

不過提高製作費用帶來的好成績有目共睹，近期叫好又叫座的韓劇一部接一部，這也迫使如Netflix等業者提出對雙方皆有利的方式，否則今年初引起熱潮的《苦盡柑來遇見你》製作費高達600億韓圜（約新台幣13.2億元）、即將上線的《魷魚遊戲3》則高達千億韓圜（約新台幣22.1億元），會成為沉重成本壓力。如今Netflix祭出大刀，會造成怎樣的後續影響，還需時間觀察。

《苦盡柑來遇見你》製作費高達600億韓圜（約新台幣13.2億元）。（資料照，Netflix提供）《苦盡柑來遇見你》製作費高達600億韓圜（約新台幣13.2億元）。（資料照，Netflix提供）

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