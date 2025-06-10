67歲韓賢光突發心因性猝死！康康露面慟別：聽說他女兒才10歲

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人韓賢光5月12日在上海去逝，享年67歲。好友今天下午在台北Legacy舉辦韓賢光紀念音樂會，包括哈林、黃韻玲、鄭怡、李建復、吳楚楚、馬毓芬、陳樂融、趙家駒、于冠華、殷正洋、潘越雲、康康、周治平、侯志堅等音樂人出席。

韓賢光為印尼華僑，1978年來台就讀海洋大學，大三組團並在當年知名的巴而可西餐廳演出。與韓賢光熟識人都會稱他為阿眼 • AYEN。

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康康露面送別韓賢光。（記者陽昕翰攝）

上個月8日，韓賢光在上海打羽毛球時，因「突發心因性猝死」，搶救多日無效，原本他計畫隔日自上海返台，與其子一同參加清晨盃羽球賽雙打項目，令人惋惜。

康康今天趁著工作空檔，親自準備了奠儀來到現場，據悉金額約台幣5萬元。韓賢光2009年擔任公視《音樂萬萬歲》節目之音樂總監兼貝斯手，與康康的交情超過20、30年。

康康表示，韓賢光去上海發展前比較常聯絡，大夥還有一個群組，裡面還有張菲、吳宗憲。

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者陽昕翰攝）

對於好友不幸離世，康康表示，「聽說他女兒很小，大概才10歲，我自己58歲了，女兒也才6歲，今天希望親自包白包致意。」

今天辦在台北Legacy的韓賢光音樂會，包括音樂相關協會代表、歌手、音樂人、樂團成員、鳳友會與親友等500多人出席。

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