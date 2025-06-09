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娛樂 最新消息

女歌手躍上林俊傑演唱會 粉絲不解頻問「她是誰？」

有網友參加林俊傑演唱會時，看見有女歌手上台表演，表示「請問她是誰？」（圖/網友提供）有網友參加林俊傑演唱會時，看見有女歌手上台表演，表示「請問她是誰？」（圖/網友提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「行走的CD」林俊傑近日在台北大巨蛋開唱，精湛唱功在Threads掀起討論，昨晚繼續在大巨蛋舉辦第二場「JJ20 世界巡迴演唱會」，請來的嘉賓一個比一個大咖，台下也是星光熠熠，但許多眼尖網友發現，演唱會上有位嘹亮女聲在台上及大螢幕上出現，許多歌迷不解，紛紛詢問「她是誰？」

有網友在貼文裡放上圖片，表示「不懂就問脆，請問她是誰？」，並指出中場這位嘉賓上場時，有許多人在場上走來走去，趁機放鬆，真的「好壞」，但也釣出許多參加演唱會歌迷不解，邊討論邊詢問這氣場強大的女孩是誰？隨後有老粉出來解釋，這位女嘉賓就是「Jasmine Sokko」楚晴，是來自新加坡的新生代歌手，在選秀節目《即刻電音》表現令人驚艷，已經多次參與林俊傑的演出，有許多網友都認識楚晴，喜歡她的歌聲，更有網友表示，「楚晴在林俊傑演唱會每站都有出場，真的不知道她的人還是別搶票了，把票留給真粉吧。」解答了大家的疑惑。

楚晴加盟林俊傑的經紀公司。（JFJ Productions提供）楚晴加盟林俊傑的經紀公司。（JFJ Productions提供）

新加坡歌手楚晴加盟金曲歌王林俊傑的經紀公司，同時也是Spotify播放量最高的新加坡女歌手之一，多次在林俊傑的巡演亮相，早期多以面具示人，大家好奇問她為何要蓋住臉，楚晴曾簡單表示：「希望戴了面具之後，大家能更加關注我的音樂。」然而早在2023年，楚晴就嘗試拿下面具在社群曝光，美貌讓大批歌迷驚艷，這次演常會場她也上台展現驚人唱功，台風穩健。

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