志祺七七新片回顧麥可傑克森 標題遭炎上急換封面道歉

志祺七七緊急更換新片封面，並在留言處發文道歉。（翻攝自志祺七七 X 圖文不符頻道）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber志祺七七以探討時事議題走紅，昨（27）晚他上架一支關於「流行樂之王」麥可傑克森成就與爭議的影片，原先封面標題寫「麥可傑克森是戀童歌手嗎？」相當聳動、吸眼球，不過卻引來眾多網友批評，為此，他緊急更換封面，並在留言處發文道歉。

志祺七七介紹已故巨星麥可傑克森，原本的標題和封面惹爭議。（翻攝自志祺七七 X 圖文不符頻道）

麥可傑克森已逝世15年，他在音樂、舞蹈及表演上的成就影響至今，志祺七七特別製作一支長達12分37秒影片，回顧傳奇巨星一生。影片提及他涉嫌侵犯男童，警方展開刑事調查，但沒發現證據，志祺七七最初影片標題下「麥可傑克森是戀童歌手嗎？#MJ逝世15週年#爭議事件整理」，為此，許多網友認為他應該平衡報導，正反意見都要補足，這樣的標題與內容令人無法接受。

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後來，志祺七七緊急更換封面與標題，並回應：「大家好，我們製作這支影片，是因為團隊成員中剛好有Michael的歌迷，希望讓更多人一起認識這位傳奇巨星的成就。 而在我們找資料的過程中，發現對他不熟悉的人，最疑惑的就是關於兒少的爭議與傳聞，因此在下標和內容中多著墨這方面的討論。但很遺憾我們的執行反而造成負面的聯想，在收到觀眾的回饋以後，我們已立即調整，感謝大家的提醒與討論！」

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