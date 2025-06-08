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娛樂 最新消息

畢業季！五月天最長壽畢業歌是這首 「從國小聽到碩士班還在唱」

五月天的歌曲最近在畢業季很常被播放。（相信音樂提供）五月天的歌曲最近在畢業季很常被播放。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近適逢畢業季，各級學校陸續舉辦畢業典禮，越來越多學生會自創不同風格的畢業歌，還拍成MV，另外學生也會從流行歌曲當中選出最愛、最能傳達畢業心情的歌曲在畢業典禮上播放或演唱，其中五月天的《乾杯》被視為該團最「長壽」畢業歌。

有國小家長在社群討論，提到孩子的畢業歌是五月天的《乾杯》，回想自己以前國小畢業時聽的是周華健的《朋友》和張學友的《祝福》。

《乾杯》歌詞唱到：「如果說，要我選出，代表青春，那個畫面，浮現了，那滴眼淚，那片藍天，那年畢業」，網友說這首真的是五月天最「畢業歌」的歌。

相關新聞：五月天畢業季頻《乾杯》 阿信翻牌祝福

今年同樣有不少高中、大學畢業生都在畢業典禮上放著、唱著五月天的《乾杯》，有網友分享「從國小聽到碩士班還在唱」，畢典就是少不了五月天的《乾杯》。

五月天另一首深受畢業生喜愛的應景歌曲則是《笑忘歌》，不少應屆畢業生都說：「會聽到哭！」歌詞唱到「青春是人生的實驗課，錯也錯的很值得，就算某天唱起這首歌，眼眶會有一點濕熱...」，同樣有「青春」元素入詞，在畢業生心中有更多共鳴。

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