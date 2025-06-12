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館長中國行跪了 城隍廟求：救救柯文哲

館長在上海城隍廟跪拜，希望能救救柯文哲。（翻攝自YouTube）館長在上海城隍廟跪拜，希望能救救柯文哲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前展開中國行，沿途金句狂飆，雖然館長說要透過直播和網友分享自己的中國見聞，不過館長所至之處都安排得妥貼，有人介紹、送禮等，規格比一般遊客高出許多。館長不知道是太開心還是暫時失憶，竟稱台灣奶茶要800元更大讚機場廁所漂亮。今（12）日館長前往上海城隍廟時，竟然跪下參拜，還請中國城隍救救民眾黨前主席柯文哲，簡直驚呆網友。

館長中國行規格頗高，讓館長突然忘記台灣奶茶價格。（翻攝自YouTube）館長中國行規格頗高，讓館長突然忘記台灣奶茶價格。（翻攝自YouTube）

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館長今日下午餐訪上海城隍廟，專人為他介紹眼母娘娘與媽祖佛像，此時館長主動表示想在城隍廟參拜，在導遊陪同與指導下，館長跪在深紅色的墊子上，並三拜，起身後不忘在彎腰一拜，並在過程中提到：「城隍老爺能幫忙救出柯文哲，拜託拜託」。

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中國的城隍是不是能救得了台灣民眾黨前主席柯文哲，尚不得而知，但館長此次中國行讓人見識到原來司法的盡頭是玄學。

館長在上海城隍廟跪拜。（翻攝自YouTube）館長在上海城隍廟跪拜。（翻攝自YouTube）

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