阿Sa曝個人情史拍片 16年老搭檔阿嬌相挺

蔡卓妍（右）出動人情牌力邀好姐妹鍾欣潼（左）演出電影新作《原諒他77次》。（華映提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡卓妍（阿Sa）繼話題之作《雛妓》之後，相隔兩年再與導演邱禮濤和編劇李敏合作打造新作《原諒他77次》，同時兼任監製與編劇，還找來「Twins」16年好搭檔鍾欣潼（阿嬌）在片中演出重要角色，感情可見一斑。

阿Sa也力邀好姐妹衛詩雅、盧巧音、鄭希怡等人在片中演出，她坦言，平日大家都各忙各的，難得利用這次機會與她們經常見面，姊妹們戲內戲外都給予她不少的支持與鼓勵，讓阿sa備感窩心。

阿Sa在片中首度與香港男星周柏豪合作，扮演交往多年、遇到各種相處難題的情侶，值得一提的是，兼任編劇的她還為片出賣自己的情史，將自己的戀愛經驗搬上大銀幕。

阿Sa表示：「以前我在電影方面的作品都是屬於被動的，​​要一直等到遇上好劇本才演，但是自從與《雛妓》的導演邱禮濤與編劇李敏合作過以後，我覺得與其被動的去等好劇本，不如自己主動創作。」

片商將舉辦「數字影展」，片單集結港片《骨妹》、《29+1》、《失眠》及《原諒他77次》，預計7月7日上映。