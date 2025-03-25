（影）Andy老師認為自己沒有違法 雙手合十感謝大眾關心

〔記者徐聖倫／新北報導〕Youtuber「眾量級」Andy老師與家寧鬧翻，情侶撕破臉，Andy在影片中爆出家寧媽的姓名曾淑惠，因而公司地址遭網友肉搜出來，家寧一家認為Andy涉犯個人資料保護法、妨害名譽等罪，由家寧媽向警方提出告訴。Andy今下午2時許抵達新北市林口警分局進行筆錄，他向警方表示公布姓名他不認為違法，另他指控沒有看到公司帳本部分，也是有理有據。

Andy老師雙手合十表達感謝大眾關心。（記者徐聖倫攝）

據悉，家寧媽因為Andy爆出她的姓名一事感到不悅，並認為Andy觸法，故向警方提起告訴。林口警分局發出通知書，Andy依照通知時間於今下午2時51分抵達警局。據悉，Andy認為公布姓名沒有涉犯個資法，名字與人不一定對得起來；另外他在影片中指控他從沒看過公司帳本，也透過律師表示確為事實，家寧自己也拍片稱她也沒看過。

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筆錄時間約1小時，Andy於下午近4時離開分局，面對媒體時Andy雙手合十表示感謝關心，也說目前案件已進入司法程序，不方便多說；對於自己被如此關注，他也表示：「造成社會動盪，不好意思。」而今日有粉絲悉知Andy來到林口警分局筆錄，自主聚集在分局外頭表達對Andy的支持，紛紛喊「加油」。

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