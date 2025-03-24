藍心湄還原「曾國城強壓陶晶瑩強吻」 20年前爆料片段曝光

藍心湄（右）爆料片段被挖出。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾國城日前受訪時表示期待黃子佼復出，引發外界抨擊，更丟了主持12年的公視節目《一字千金》主持棒及多項代言，而他過往的言行也隨之被挖出，近日有網友翻出藍心湄曾爆料陶晶瑩遭曾國城強吻，片段引起討論。

藍心湄曾在節目《國光幫幫忙》中回憶起某次聚會場景，表示當時曾國城喝得很醉，「他就說『陶子來，我親一下』，滿身酒味，然後陶子說『不要不要』，他就這樣壓著陶子。」藍心湄當場示範起曾國城將陶晶瑩壓在牆邊的畫面，接著補充「她又比較矮，一直說不要不要不要」。

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藍心湄幽默化解。（翻攝自YT）

藍心湄見狀後立即上前解救，「我就拍拍曾國城，『嗨！曾先生，你要幹嘛？』他還說『來我親一下！』」對此，藍心湄隨即幽默化解，開玩笑說道「好啊好啊，你先跪下來舔我呀！你先跪下來舔老娘！我就親你！」此舉也成功讓曾國城瞬間酒醒乖乖回座，藍心湄也無奈直言，「就是有很多這種人，我覺得要以暴制暴、以色制色，他大概就會涼了吧。」

陶晶瑩對於當年被騷擾一事不願多提。（記者潘少棠攝）

多年前的片段再次被挖出，陶晶瑩今（24）出席公益活動時被問及此事，她表示當時其實有站出來說出這件事，「當時的媒體都有寫，雖然與事實有點出入，但我不想再多說細節，因為當時確實不太舒服。我沒有要隱忍，當時還沒有me too的社會風氣，所以並沒有認真被看待」，認為藍心湄是為了挺她，才會在《國光幫幫忙》重提這件事。

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