吳婉君帶傷怒告家暴！趙駿亞千字聲明懺悔：打毀了她的信任

趙駿亞對家暴一事，今發出超過千字聲明懺悔。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳婉君去年7月與趙駿亞交往，卻傳出本月13日吳婉君遭趙駿亞家暴，吳婉君驗傷提告傷害，中和警分局也證實21日趙駿亞已到案說明，依傷害罪嫌函送法辦；另協助吳婉君聲請保護令。對此，趙駿亞今發出超過千字聲明懺悔，除了提到自己脾氣無法控制，還承認動手打人，他說：「我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對他傷容的勇氣。」

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他也提到自己會面對法律的責任、也會好好面對自己的身心問題，「我會活著分享，不會逃避。謝謝吳小姐說服我，叫我承擔、不要沉淪，她的話給我很大的力量，謝謝她到最後都還是先掛念著我。」

趙駿亞聲明如下：

我去年七月談了一場戀愛，但因為我的個性偏差 ，導致了愛我的人一邊愛我，一邊還要背負莫須有的罪名，吳小姐從來就不是第三者，只為了我不喜歡媒體談論個人感情，我以這樣的理由而對媒體否認，並且希望他接受我這樣不對的想法與立場，我非常的自私，我以我會愛你、我會對你好這樣的說辭，單方面不討論的叫他接受，一次兩次三次的壓抑他的情緒，我這些日子適逢轉職變化，但他不論以友人或愛人的角度，一直鼓勵著我、一直陪伴著我，他把我看得比他自己還重要，他希望我笑、他希望我開心，他只是個小女人。

我的脾氣不好，經常憤世嫉俗，但他對我的包容大到超乎想像，他給我的溫度，讓我的家裡充滿了生機與香氣。男女朋友偶有爭執，但我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾，我不懂怎麼去愛，我會說很難聽的話、羞辱人的話、我會張牙舞爪、無論最後是誰讓步，這都是很不好很不健康的方法。我的情緒時常高漲到病態，還會同時間怪罪別人不懂檢討，我沒有一點的自省，我行我素沒有想用正確的渠道去看待、去面對我的失控，我覺得自己很恐怖。

今天終於釀成了大禍，我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我疼我永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對他傷容的勇氣。父母親一定是給孩子正確的教育，但我卻不知道我最後走到這麼讓我自己都看不起自己的偏差。我對不起我愛的人、我對不起愛過我的人、我對不起每一個給我機會的人、我對不起那些把吳小姐當寶貝般呵護的親友、我對不起吳小姐、我對不起那些她用心堆疊曾經快樂的每一分每一秒。我陽光的人設原來都是假的，我只有自己陽光，卻把黑暗丟給別人。家暴是一種無形的利刃，我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉，我前幾天還夢到了一位去了遠方的哥哥，他在夢裡生氣我不想理我 對不起。

爸爸媽媽小時候送我跟妹妹去上學曾說，要我們好好讀書，成績不好沒關係，至少要知道是非對錯。我無地自容。

跟我不一樣的人，你們很好，

跟我一樣的人，我想說一念之差，天堂地獄，不要姑息這樣的自己，我虛心認錯，再也不理直氣壯了。

我會面對法律的責任、

也會好好面對自己的身心問題、

我會活著分享，不會逃避。

謝謝吳小姐說服我，叫我承擔、不要沉淪，她的話給我很大的力量，謝謝她到最後都還是先掛念著我。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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