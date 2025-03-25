《橫豎研》急轉彎 金賽綸家屬改口認美國秘婚

《橫豎研》與金賽綸家屬今日認了她曾經結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）連日爆料已故女星金賽綸、當紅男星金秀賢過去曾經交往，金秀賢透過經紀公司GoldMedalist極力否認對女方逼債與交往，直到最近證據輪番登場，這才改口認了戀情，但強調兩人戀愛時金賽綸已成年。近日前娛樂記者、YouTuber李鎮浩爆料金賽綸早就在美國秘婚，《橫豎研》主播金世義第一時間轉述家屬說法表示沒聽過，還對嗆李鎮浩，大罵他不是人。沒想到，今（25）日事件大轉彎，《橫豎研》主播金世義認了金賽綸的確曾經結婚。

《橫豎研》主播金世義。（翻攝自YouTube）

金世義在直播時表示，金賽綸的家屬在直播前提供許多資料，其中包含金賽綸曾在美國低調結婚，連結婚日期都清楚明白，但否認兩人個性不何，再次強調金賽綸不可能在短短一個月時間內連續結婚、懷孕、墮胎，更嗆聲李鎮浩明日就會整理好資料並釋出，金世義更再三保證所有資料都是經過金賽綸家屬同意才公布。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：金秀賢把妹大招曝光 金賽綸曾警告「不要玩弄小孩子」

根據韓媒報導，金賽綸前男友K先生接受採訪時指出「金賽綸的死亡與金秀賢無關」，更表明金賽綸去年11月曾經前往美國紐約，與當時居住在紐約的丈夫見面，但社群帳號遭對方掌控，擅自將兩人照片上傳，更遭到對方暴力相向，令金賽綸痛苦異常。

金賽綸曾經飛往美國和前男友見面，但卻遭到暴力對待。（翻攝自IG）

金賽綸前男友K先生指出，金賽綸因家人態度冷漠而絕望，所以導致發生自殘行為、手腕韌帶斷裂，只能接受緊急手術，不過住院期間家人都沒有探望金賽綸，最後是經紀公司相關人士支付醫療費用。這種說法無疑打點《橫豎研》與金賽綸家屬，明天《橫豎研》要拿出什麼東西？讓人好奇。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法