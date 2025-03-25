晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《橫豎研》急轉彎 金賽綸家屬改口認美國秘婚

《橫豎研》與金賽綸家屬今日認了她曾經結婚。（翻攝自微博）《橫豎研》與金賽綸家屬今日認了她曾經結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）連日爆料已故女星金賽綸、當紅男星金秀賢過去曾經交往，金秀賢透過經紀公司GoldMedalist極力否認對女方逼債與交往，直到最近證據輪番登場，這才改口認了戀情，但強調兩人戀愛時金賽綸已成年。近日前娛樂記者、YouTuber李鎮浩爆料金賽綸早就在美國秘婚，《橫豎研》主播金世義第一時間轉述家屬說法表示沒聽過，還對嗆李鎮浩，大罵他不是人。沒想到，今（25）日事件大轉彎，《橫豎研》主播金世義認了金賽綸的確曾經結婚。

《橫豎研》主播金世義。（翻攝自YouTube）《橫豎研》主播金世義。（翻攝自YouTube）

金世義在直播時表示，金賽綸的家屬在直播前提供許多資料，其中包含金賽綸曾在美國低調結婚，連結婚日期都清楚明白，但否認兩人個性不何，再次強調金賽綸不可能在短短一個月時間內連續結婚、懷孕、墮胎，更嗆聲李鎮浩明日就會整理好資料並釋出，金世義更再三保證所有資料都是經過金賽綸家屬同意才公布。

相關新聞：金秀賢把妹大招曝光 金賽綸曾警告「不要玩弄小孩子」

根據韓媒報導，金賽綸前男友K先生接受採訪時指出「金賽綸的死亡與金秀賢無關」，更表明金賽綸去年11月曾經前往美國紐約，與當時居住在紐約的丈夫見面，但社群帳號遭對方掌控，擅自將兩人照片上傳，更遭到對方暴力相向，令金賽綸痛苦異常。

金賽綸曾經飛往美國和前男友見面，但卻遭到暴力對待。（翻攝自IG）金賽綸曾經飛往美國和前男友見面，但卻遭到暴力對待。（翻攝自IG）

金賽綸前男友K先生指出，金賽綸因家人態度冷漠而絕望，所以導致發生自殘行為、手腕韌帶斷裂，只能接受緊急手術，不過住院期間家人都沒有探望金賽綸，最後是經紀公司相關人士支付醫療費用。這種說法無疑打點《橫豎研》與金賽綸家屬，明天《橫豎研》要拿出什麼東西？讓人好奇。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中