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娛樂 歐美

超夯！網美「裸體打掃」一次2.6萬 預約爆滿排到7月

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西情色網美艾倫（Ellen Salles）在IG擁有25萬粉絲追蹤。她近日突發奇想，開創新事業「全裸清潔服務」，據了解，一次的費用高達1.2萬至2.6萬元台幣，儘管價格不斐，仍吸引大批老司機支持，目前已經預約到7月。

Ellen Salles開創新事業「裸體打掃」。（翻攝自X）Ellen Salles開創新事業「裸體打掃」。（翻攝自X）

綜合外媒報導，艾倫透露，這份工作的靈感來自一次的澳洲旅遊，她看見當地情況產生該想法，表示自己打掃時的穿著，全部交由顧客決定，就算是裸體也無妨。不過，她強調，自己不是鬧著玩，她的服務會讓顧客「再也不需要其他清潔工」。

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艾倫坦言，自己的收費較高，每次清掃費用介於272至612英鎊 （約1.2萬至2.6萬元台幣），價格會根據清潔範圍和顧客特殊要求而有所調整。儘管價格不斐，新業務仍是相當成功，目前預約已經到7月了。

艾倫透露，許多客人都會留在家裡看她打掃，並調侃客人們都是「偷窺狂」，喜歡看她打掃時赤裸的身體，但是她強調，顧客「看得到、吃不到」，不允許有任何肢體接觸。

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